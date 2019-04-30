Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщает телеканал VPItv на своей странице в Twitter со ссылкой на данные управления здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе.
Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».
Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.