«Группа Лимы» проведёт встречу по ситуации в Венесуэле 30 апреля
- Reuters
«Группа Лимы» соберётся на встречу сегодня в 14:30 (22:30 мск) в режиме видеоконференции», — уточнил он.
El Grupo de Lima tendrá hoy una reunión de emergencia a las 14:30 vía videoconferencia— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 30 апреля 2019 г.
Ранее в Каракасе заявили, что США стоят за попыткой государственного переворота в Венесуэле.
Как отмечают власти Боливарианской Республики, группа военных перешла на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо и противостоит правительственным войскам.
В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие в Венесуэле стороны к максимальной сдержанности.
Также эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.