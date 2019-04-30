«Группа Лимы» проведёт встречу по ситуации в Венесуэле 30 апреля

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Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в своём Twitter сообщил, что «Группа Лимы» во вторник, 30 апреля, проведёт встречу по поводу ситуации в Венесуэле в режиме видеоконференции.
«Группа Лимы» проведёт встречу по ситуации в Венесуэле 30 апреля
  • Reuters

«Группа Лимы» соберётся на встречу сегодня в 14:30 (22:30 мск) в режиме видеоконференции», — уточнил он.

Ранее в Каракасе заявили, что США стоят за попыткой государственного переворота в Венесуэле.

Как отмечают власти Боливарианской Республики, группа военных перешла на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо и противостоит правительственным войскам.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие в Венесуэле стороны к максимальной сдержанности.

Также эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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