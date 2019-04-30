В МИД Турции прокомментировали ситуацию в Венесуэле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы были обеспокоены новостями из Венесуэлы о попытках нарушения конституционного порядка. Мы против попыток заменить законные правительства недемократическими методами. Выступаем за решение проблемы в стране путём диалога, мы всегда рядом с народом Венесуэлы», — написал он.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.