США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом
  • Reuters

«Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем», — цитирует его ТАСС. 

По его словам, президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в латиноамериканской стране в течение дня «буквально каждую минуту».

Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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