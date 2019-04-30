США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом
- Reuters
«Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем», — цитирует его ТАСС.
По его словам, президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в латиноамериканской стране в течение дня «буквально каждую минуту».
Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.
В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.