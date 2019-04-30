США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

«Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем», — цитирует его ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в латиноамериканской стране в течение дня «буквально каждую минуту».

Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.