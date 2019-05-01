В Венесуэле прокуратура начала расследование попытки переворота

В Венесуэле прокуратура приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Как сообщает СNN, по словам Маудро, были назначены три прокурора, которые приступили к расследованию событий, произошедших у военной базы в Каракасе.

30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии у военной базы Ла-Карлота произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками оппозиции.

Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.