В Венесуэле прокуратура начала расследование попытки переворота
Как сообщает СNN, по словам Маудро, были назначены три прокурора, которые приступили к расследованию событий, произошедших у военной базы в Каракасе.
30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии у военной базы Ла-Карлота произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками оппозиции.
Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.