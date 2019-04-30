Эрдоган осудил попытку переворота в Венесуэле
- Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мы осуждаем попытку государственного переворота в Венесуэле... Весь мир должен уважать демократический выбор народа в Венесуэле», — указал он.
Эрдоган также раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в Венесуэле.
«Те, кто пытаются назначить губернатора в постмодернистскую колонию вместо избранного главы Венесуэлы... должны знать, что только на демократических выборах определяется, как будет управляться страна. В демократии главное — выборы» — добавил турецкий лидер.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».