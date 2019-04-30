Эрдоган осудил попытку переворота в Венесуэле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает попытку переворота в Венесуэле.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы осуждаем попытку государственного переворота в Венесуэле... Весь мир должен уважать демократический выбор народа в Венесуэле», — указал он.

Эрдоган также раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в Венесуэле.

«Те, кто пытаются назначить губернатора в постмодернистскую колонию вместо избранного главы Венесуэлы... должны знать, что только на демократических выборах определяется, как будет управляться страна. В демократии главное — выборы» — добавил турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».