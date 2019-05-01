МИД Венесуэлы отреагировал на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть страну

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Заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну призваны скрыть провал переворота. С таким заявлением выступил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

«Придумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы поддержали, провалился… в очередной раз. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию», — написал он в Twitter.

Ранее Помпео в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что Мадуро якобы был готов покинуть Венесуэлу и вылететь на Кубу.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». 

Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.



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