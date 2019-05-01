МИД Венесуэлы отреагировал на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть страну

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну призваны скрыть провал переворота. С таким заявлением выступил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

«Придумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы поддержали, провалился… в очередной раз. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию», — написал он в Twitter.

Making up fake news is a very sad way to accept that the coup you backed has failed... once again. Diplomacy has to be restored in the US Government. #TrumpHandsOffVenezuelahttps://t.co/tqMdfoURjo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 апреля 2019 г.

Ранее Помпео в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что Мадуро якобы был готов покинуть Венесуэлу и вылететь на Кубу.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.





