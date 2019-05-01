Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.

По словам Помпео, венесуэльский лидер якобы собирался вылететь на Кубу, но российские представители отговорили его от этого шага.

BREAKING: @SecPompeo tells @wolfblitzer that Nicolas Maduro was preparing 2 leave Venezuela but was talked out of it by the Russians. Pompeo said. “He had an airplane on the tarmac, he was ready to leave this morning as we understand it and the Russians indicated he should stay — CNN NationalSecurity (@NatSecCNN) 30 апреля 2019 г.

«У него на взлётной полосе стоял самолёт, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться (в стране. — RT)», — сказал госсекретарь США.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.