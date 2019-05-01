Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.

По словам Помпео, венесуэльский лидер якобы собирался вылететь на Кубу, но российские представители отговорили его от этого шага.

«У него на взлётной полосе стоял самолёт, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться (в стране. — RT)», — сказал госсекретарь США.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». 

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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