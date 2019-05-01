Моралес заявил о провале попытки США организовать переворот в Венесуэле

Боливия сожалеет, что ряд стран по-прежнему поддерживает США, несмотря на провалившуюся попытку переворота в Венесуэле. Об этом заявил лидер Боливии Эво Моралес.

«Трамп снова потерпел поражение в своем агрессивном госперевороте. К сожалению, отдельные правительства ошибаются и поддерживают его. Надо всегда делать ставку на суверенитет и мир», — написал он в Twitter.

Nuevamente fracasó Trump en su ofensiva golpista. Lamentablemente algunos gobiernos se equivocan y lo apoyan. Hay que apostar siempre por la soberanía y la paz; el pueblo venezolano demostró con firmeza que ese es su camino. Apoyaremos toda iniciativa de diálogo que se plantee. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 мая 2019 г.

Моралес добавил, что Боливия поддержит любые инициативы по диалогу.

Ранее стало известно, что в Венесуэле прокуратура приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.

Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.