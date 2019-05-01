Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 70

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В ходе столкновений, сопровождающих акции протеста против правительства в столице Венесуэлы, пострадал по меньшей мере 71 человек.

Об этом информирует CNN со ссылкой на медицинские службы.

По данным телеканала, 43 человека поступили с травмами от резиновых пуль, двое — с огнестрельными ранениями.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

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