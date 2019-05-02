«До судов дело дойдёт не сразу»: как американские санкции против Кубы могут повлиять на отношения США и Европы

Граждане США, владевшие имуществом на Кубе до революции 1959 года, получили право подавать иски к нынешним владельцам активов. Соответствующее решение принял Дональд Трамп. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини уже раскритиковала действия Вашингтона, отметив, что ЕС примет все необходимые меры для ликвидации последствий такого шага. Эксперты отмечают, что некоторые европейские компании осуществляли инвестиции в кубинскую экономику, особенно в горнодобывающую промышленность, а потому Соединённые Штаты могут попытаться убедить их уйти с острова, пригрозив арестовать активы на американской территории. В то же время аналитики убеждены, что ЕС будет защищать себя, используя уже имеющиеся механизмы, как это было в ситуации с санкциями против Ирана.

В США 2 мая вступил в силу раздел III так называемого закона Хелмса — Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на её нынешних владельцев. Это вызвало негативную реакцию европейских стран — крупнейших инвесторов в экономику Кубы.

Вступление в силу раздела III закона Хелмса — Бертона «вызывает ненужную напряжённость и подрывает доверие» в отношениях Евросоюза и США, говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединённых Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников.

«ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса — Бертона», — цитирует заявление Могерини агентство РИА Новости.

Напугать инвесторов и Кубу

Закон, подготовленный конгрессменами-республиканцами Джесси Хелмсом и Дэном Бертоном, был направлен на ужесточение введенных ещё президентом Джоном Кеннеди санкций против Кубы. Он был принят в 1996 году, после того как кубинские ВВС сбили два легкомоторных гражданских самолета, пытавшихся проникнуть в район Гаваны. Оба борта принадлежали организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue, которая собиралась устроить акцию протеста против Фиделя Кастро. В результате погибли четыре человека.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Тогдашний президент США Билл Клинтон закон подписал. Тем не менее, по просьбе европейских союзников, обратившихся с иском в ВТО, он временно приостановил действие третьего раздела документа.

Решение оставалось в силе при всех последующих президентах. Однако 45-й хозяин Белого дома нарушил эту «традицию».

«Я объявляю, что администрация Трампа больше не будет приостанавливать (действие этого закона), начиная со 2 мая. Граждане США смогут подавать в суд на лица, незаконно получившие имущество, конфискованное кубинским режимом. После более чем 22 лет у американцев наконец появился шанс на справедливость», — цитирует ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео от 17 апреля.

Как сообщает американский телеканал Fox news, Госдепартамент располагает информацией о примерно шести тысячах исков на общую сумму в $8 млрд, которые могут быть поданы в ближайшее время к нынешним владельцам национализированной в 1959 году собственности.

«Куба может понести серьёзные убытки. Даже сам факт введения в действие третьего раздела закона Хелмса-Бертона напугает иностранные компании, которые последнее время активно инвестируют в экономику страны. В первую очередь задумаются те, кто вложил немалые деньги в горнорудную промышленность Кубы: в добычу меди, марганца и железной руды», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Михаил Калашников.

«Старший идеологический товарищ»

Как считают эксперты, Трамп продолжает наступательную антикубинскую санкционную политику, основы которой были заложены ещё при президенте Джоне Кеннеди. Кроме того, нынешний американский лидер стремится пересмотреть внешнеполитическое наследие своего предшественника, Барака Обамы, итогом политики которого стала частичная отмена санкций в отношении Кубы.

Ещё в 2017 году Трамп ввёл запрет на ведение бизнеса с организациями, якобы контролируемыми кубинскими военными и службами безопасности, усилил ограничения на поездки физических лиц, ужесточил экономическое эмбарго. Спустя несколько месяцев Трамп принял решение практически полностью прекратить работу американского посольства в Гаване, в том числе остановить выдачу въездных виз кубинским гражданам. В апреле 2019 года санкции США против Кубы были в очередной раз ужесточены.



По мнению Калашникова, сейчас Трамп, вводя в действие третий раздел закона Хелмса-Бертона, преследует конкретную политическую цель — заставить Кубу отказаться от политической и военной поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Эксперт обращает внимание на ситуацию в Каракасе, где как раз в апреле обострилось противостояние между Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, которого поддерживает Вашингтон.

Также по теме Серый шум: США задумались о закрытии посольства на Кубе из-за «акустических атак» Соединённые Штаты рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Виной всему...

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин также считает, что Трамп усиливает давление на Кубу из-за отсутствия успехов в деле свержения венесуэльского лидера.

«Несмотря ни на что, Гуаидо не победил, а Мадуро по-прежнему находится у власти», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Трамп стремится лишить венесуэльского президента ценного союзника, полагает Чичин.

«Куба является старшим идеологическим товарищем Венесуэлы. Венесуэла всегда помогала Кубе, в том числе обеспечивая её топливом, а Куба, в свою очередь, выражала свою солидарность народу Венесуэлы», — сказал он.

Вашингтон стремится полностью лишить Гавану валютных поступлений, считает эксперт. По его мнению, США будут не только мешать работе европейских компаний на Кубе, но и способны препятствовать работе в странах Латинской Америки кубинских медиков.

«Однако Куба поддержку Мадуро не прекратит, это однозначно. Поэтому в отношениях ЕС и США скоро сложится напряжённая ситуация. Введение санкций против Кубы — один из самых серьёзных шагов, которые сделал Трамп», — констатирует Михаил Калашников.

Представители США уже неоднократно заявляли, что официальная Гавана поплатится за поддержку Мадуро.

«Полным и всесторонним эмбарго» наряду с введением «санкций самого высокого уровня» во вторник пригрозил Кубе американский президент. Санкции будут введены, если кубинские войска «немедленно не прекратят военные и другие операции», которые «приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы», написал Трамп в своём Twitter.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет всячески препятствовать оказанию помощи Венесуэле со стороны Кубы, сообщает Reuters.

Ему ответил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

«Советник президента США по национальной безопасности Болтон является патологическим лжецом, который дезинформирует президента Трампа. В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях и операциях по безопасности. Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии. Я решительно отвергаю угрозу полной блокады Трампа», — передает РИА Новости слова кубинского министра.

«Кто рискует больше»

Американские суды выносят крайне жёсткие обеспечивающие решения по имущественным искам, напоминают аналитики.

«Например, возможен арест активов, которыми располагают на территории США европейские компании, работающие на Кубе. Однако до судов дело дойдёт не сразу. Сначала европейские компании будут склонять к тому, чтобы они ушли из Кубы. Им дадут какое-то время на размышление, как было с компаниями, работающими с Ираном. Только потом, если европейцы не послушаются, их будут заваливать исками», — предположил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Михаил Брутер.

Порт Мариэль на Кубе

Reuters

© Alexandre Meneghini

Однако аналитики считают, что у ЕС есть свои способы влияния на США. В частности, Евросоюз может действовать через Всемирную торговую организацию, говорит Калашников. Арбитражный суд ВТО может признать давление США на европейский бизнес проявлением недобросовестной конкуренции.

«Кроме того, Европейский союз будет добиваться, чтобы иски к работающим на Кубе компаниям рассматривались не в американских, а в европейских судах», — полагает эксперт.

В своём заявлении Могерини напомнила, что еще в 1996 году ЕС принял «закон о блокировании», который должен был защитить европейские компании от применения Вашингтоном третьего раздела закона Хелмса-Бертона.

Также по теме Первый после Кастро: к чему может привести смена руководства на Кубе На Кубе подходит к концу эпоха правления семьи Кастро. Брат легендарного команданте Фиделя Рауль Кастро уходит с высших...

В 2018 году Евросоюз принял регламент, отменяющий для европейских компаний действие американских ограничительных мер в отношении торговли с Ираном, напоминают эксперты.

«Могерини намекает, что европейцы могут это повторить, только уже в отношении санкций США против Кубы», — подчеркнул Михаил Калашников.

Александр Чичин считает, что пока рано говорить, осмелятся ли иностранные государства продолжать контакты с Кубой после решения Трампа относительно третьего раздела закона Хелмса-Бертона.

Эксперт уверен, что, в любом случае, Евросоюз не будет просто так сдавать свои экономические позиции на Кубе.