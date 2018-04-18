Первый после Кастро: к чему может привести смена руководства на Кубе

На Кубе подходит к концу эпоха правления семьи Кастро. Старший брат легендарного команданте Фиделя Рауль Кастро уходит с высших государственных постов. Его преемник — Мигель Диас-Канель — первый руководитель социалистической Кубы, не участвовавший в революции 1953—1957 годов. RT выяснял, чем закончится для Острова свободы процесс передачи власти и с какими трудностями может столкнуться новый глава государства.

Безальтернативный кандидат

18 апреля 2018 года с поста председателя Государственного совета и председателя Совета министров Кубы уходит Рауль Кастро. О таком решении нынешний кубинский лидер предупредил сограждан заранее, ещё в 2013 году: брат и ближайший сподвижник легендарного Фиделя не станет выдвигать свою кандидатуру на высшие государственные посты, которые он занимал с 2008 года.

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Пост руководителя правительства с 1959 года и должность главы Госсовета с 1976 по 2008 год принадлежали лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро. Одна из главных причин ухода его брата Рауля — преклонный возраст. 3 июня 2018 года ему исполнится 87 лет.

18 апреля 2018 года должно состояться первое заседание нового состава кубинского парламента — Национальной ассамблеи народной власти, — избранного 11 марта 2018 года. В его обязанности входят выборы премьера и председателя Госсовета Кубы — формального главы государства. Поскольку ни Рауль, ни его дочь Мариэлла, ни сын Алехандро Кастро Эспин, возглавляющий Совет национальной безопасности и обороны страны, не собираются выдвигаться на высшие государственные посты, с апреля 2018 года впервые за последние полвека главой Острова свободы станет не член семьи Кастро. Впрочем, до 2021 года Рауль Кастро сохранит за собой пост первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы.

Наиболее вероятным преемником Рауля Кастро является его первый заместитель в Госсовете и правительстве, член политбюро КПК Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, зарекомендовавший себя в качестве прагматичного политика, уделяющего большое внимание развитию народного хозяйства Кубы.

«Фактически ему нет альтернативы, — отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин. — Это 57-летний политик, но, как ни странно, молодой относительно других деятелей высшего уровня государственной иерархии».

Однако, по словам эксперта, о полной передаче власти новому поколению политиков на Кубе говорить преждевременно.

«Он всё равно останется под влиянием людей, которые делали революцию с Раулем Кастро, — отмечает политолог. — Мигель будет находиться под полным контролем политического руководства Кубы. И в этом смысле каких-то сюрпризов от него ожидать не стоит».

Курс на реформы

Опрошенные RT эксперты полагают, что новый лидер страны продолжит курс на умеренные рыночные реформы, начавшиеся после прихода к власти Рауля Кастро.

«С какой скоростью они будут продолжаться — вопрос времени, — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. — Ситуация непростая, ход реформ, выполнение тех задач, которые были поставлены по основным направлениям развития, принятым на шестом съезде партии (в 2011 году. — RT), отставали от планов».

Так, несмотря на заявления кубинского руководства о росте ВВП страны на 1,5% в 2017 году, по мнению Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, реально экономика страны выросла лишь на 0,5%.

Дональд Трамп подписывает указ о пересмотре политики в отношении Кубы. 16 июня 2017 года, Майами, штат Флорида

© Carlos Barria / Reuters

По мнению Николая Калашникова, то, что администрация Трампа в 2017 году приостановила диалог с Кубой, начатый администрацией Обамы, и даже ужесточила санкции против кубинской армии и спецслужб, усложняет решение стоящих перед новым лидером задач.

«В этих условиях рассчитывать на то, что развитие реформ будет идти более быстрыми темпами, не приходится. Однако то, что они будут свёрнуты, исключено. Они будут продолжаться», — утверждает эксперт.

По мнению политолога, не стоит ждать, что на Кубе повторится и венесуэльский сценарий — существенное ухудшение экономической ситуации и политическая дестабилизация после ухода от власти харизматичного лидера и в условиях серьёзного давления Вашингтона.

«Здесь ситуация другая, — объясняет Николай Калашников. — Рауль Кастро жив и здоров. В качестве партийного лидера он будет руководить всеми процессами, которые происходят в стране. На Кубе нет той оппозиции, которая есть в Венесуэле. Она раздробленная и не очень многочисленная. Не приходится предполагать, что она способна как-то изменить политическую ситуацию в стране».

Условие выполнено

Грядущая смена власти на Кубе не могла не привлечь внимания Соединённых Штатов. В 1996 году в США был принят закон Хелмса — Бёртона, который среди условий отмены экономической блокады предусматривал отказ братьев Кастро от власти.

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Вопрос перезапуска отношений с Гаваной поднимался 13 апреля 2018 года во время слушаний в комитете сената США по иностранным делам по поводу назначения Майкла Помпео государственным секретарём. Тогда Помпео, ранее жёстко критиковавший Кубу, заявил, что хотел бы улучшить отношения с этой страной.

Однако спустя два дня на Саммите Америк в столице Перу Лиме, который проигнорировали как Дональд Трамп, так и Фидель Кастро, американский вице-президент Майкл Пенс вернулся к традиционной критике кубинского режима, обвинив его в нарушении прав человека. Ранее, в марте, США объявили, что уменьшат персонал своего посольства в Гаване из-за акустических атак неясного происхождения.

Как пишет на сайте Брукингского института сотрудник этого американского аналитического центра Тед Пикконе, учитывая назначение советником президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, в начале 2000-х годов пытавшегося обвинить Кубу в разработке оружия массового уничтожения, кубинско-американские отношения, «будучи плохими, станут ещё хуже».

«Рауль уходит — одно из условий закона Хелмса — Бёртона выполняется, но в известной степени формально», — отмечает Николай Калашников. По его мнению, США будут настаивать на смене режима как главном условии снятия санкций с Кубы.

«Конечно, США будут и дальше давить», — считает Александр Чичин. Эксперт отмечает, что в преддверии промежуточных выборов 2018 года и президентских выборов 2020 года Дональду Трампу крайне важна поддержка влиятельной кубинской диаспоры в штате Флорида, а она выступает за смену власти в Гаване. «В США есть Майами, а там Трампа подталкивают к проведению жёсткой политики в отношении Кубы», — подчеркнул политолог.

Помощь друга

В этих условиях, как отмечают эксперты, Куба будет искать внешнюю поддержку. Дело в том, что экономические трудности в Венесуэле сказались и на Кубе. Остров свободы получал от Уго Чавеса и Николаса Мадуро нефть по льготным ценам. Однако после введения санкций США против Венесуэлы поставки сократились, что внесло свой вклад в ухудшение экономической конъюнктуры на Острове свободы.

«Теперь, наверное, надежда Кубы — это только Китай и Россия», — отмечает Александр Чичин. По его словам, обе страны могли бы поддержать республику как политически, так и экономически.

На улицах Гаваны

© Ueslei Marcelino /Reuters

«Если будет чрезвычайная ситуация в плане провала всех поставок со стороны Венесуэлы, то, я уверен, есть предварительные или необъявленные договорённости между Кубой и Россией, а также Кубой и Китаем, — считает эксперт. — Это могут быть, например, заранее проплаченные поставки никеля, которым богата Куба. И наша страна, и Китай могут заплатить за это вперёд».

Мигель Диас-Канель неоднократно от имени кубинского правительства выступал с осуждением антироссийских санкций Запада и военной активности НАТО вблизи российских границ. В мае 2016 года он впервые посетил Россию в качестве второго лица в государственной иерархии Кубы.

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«Для Кубы СССР всегда был главным союзником и лучшим другом. Сейчас, по прошествии лет, мы видим, что Россия меняется, преобразовывается и показывает весь свой потенциал, используя достижения прошлых лет», — отметил Мигель Диас-Канель во время посещения выставочного комплекса ВДНХ.

Что же касается Китая, то для него Куба — важный торговый партнёр и точка вложения инвестиций в Западном полушарии, отмечают эксперты. В частности, как пишет Тед Пикконе, Пекин может поддерживать Гавану для давления на Вашингтон, если тот будет вести себя недружелюбно по отношению к КНР.

По информации кубинского бюро статистики и информации, в 2016 году Китай стал главным внешнеторговым партнёром Кубы, а двусторонний товарооборот достиг $2,5 млрд. В октябре 2017 года Китай заявил о выделении кредитной линии на развитие электронной промышленности на Острове свободы и предоставил $1 млрд экономической помощи стране.

«При наличии политической воли Китай без проблем решит экономические вопросы такого небольшого государства, как Куба, — считает Александр Чичин. — И не позволит ему оказаться в руках США».