«Нагнетать давление»: к каким последствиям могут привести новые санкционные меры США в отношении Ирана

Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на Тегеран. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, комментируя решение Вашингтона убрать исключения из введённого в прошлом году нефтяного эмбарго. Решение означает, что запрет на импорт иранского топлива коснётся всёх стран. Как отмечают эксперты, давление Белого дома на исламскую республику вряд ли приведёт к изменению её политики или смене власти в Тегеране. В то же время США рискуют ухудшить отношения с рядом союзников, считают аналитики.

США намерены ужесточать давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не выполнит требования Вашингтона. Об этом в понедельник заявил на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео. Он сообщил, что Вашингтон не планирует в начале мая продлевать режим исключений из нефтяного эмбарго по отношению к исламской республике.

По его словам, «максимум давления, оказываемого на Иран, означает максимум давления».

Помпео обвинил Иран в стремлении обзавестись ядерным оружием, задержаниях американских граждан, спонсировании терроризма и в испытаниях баллистических ракет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новый подход к антииранским санкциям — без исключений из них для третьих стран — призван покончить со «злонамеренным поведением» режима в Тегеране.

Свести к нулю

В ноябре прошлого года Соединённые Штаты в рамках возвращения к санкционной политике, связанной с ядерной программой Ирана, ввели ограничительные меры против экспорта иранской нефти. Однако тогда для восьми покупателей чёрного золота (Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Италии и Греции) были введены временные исключения из санкций — на полгода, до 2 мая 2019-го.

Также по теме Запретный баррель: цены на нефть подскочили до полугодового максимума В понедельник, 22 апреля, мировые цены на нефть впервые за полгода превысили отметку $74 за баррель. Инвесторы опасаются полного...

Возврат к ограничениям на экспорт иранской нефти был связан с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. Эта ядерная сделка, которую с Тегераном заключили Вашингтон, Москва, Пекин, Берлин, Париж и Лондон, предполагала отказ от ограничительных мер против Ирана в обмен на отказ от разработки ядерной программы.

Анонсированная 22 апреля администрацией Трампа отмена режима исключений по санкциям означает введение полного запрета на экспорт нефти из Ирана со стороны США. Покупатели иранского чёрного золота, ранее пользовавшиеся послаблениями со стороны Вашингтона, теперь сами рискуют столкнуться с угрозой санкций. По словам президента США Дональда Трампа, поставки нефти из Ирана готовы заместить американские союзники — Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

По данным The Washington Post, Тайвань, Греция и Италия уже якобы сократили импорт иранской нефти до нуля. Однако остальные страны продолжают покупать углеводороды у исламской республики.

Как отмечает Reuters, в прошлом году Индия даже увеличила закупки иранской нефти на 5% — 479 500 баррелей в день в 2018/19 финансовом году. Годом ранее объёмы закупок составляли 458 тыс. баррелей в день.

Иранские нефтяные платформы в Персидском заливе

Reuters

© Raheb Homavandi

По информации Bloomberg, Китай также увеличивает закупки иранской нефти. В феврале 2019 года они выросли на 22% — до 1,96 млн т в месяц.

Объёмы закупок Южной Кореи в марте упали на 12% по сравнению с прошлым годом, однако выросли по сравнению с началом этого года — 1,2 млн т в месяц, или 284 639 баррелей в день.

Пути обхода

Ещё до заявлений со стороны представителей администрации Трампа представитель китайского МИД Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин «будет всеми силами защищать законные интересы своих компаний».

Как отмечают эксперты, новые меры санкционного давления США бьют не только по Тегерану, но и по покупателям иранской нефти.

«Это коснётся не только Ирана, но и тех стран, которые импортируют нефть, — заявила в беседе с RT старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. — Нефть каждой страны отличается по качеству. И многим странам импортёрам иранской нефти придётся проводить определённую реконструкцию заводов, которые перерабатывают эту нефть».

Среди потребителей иранского чёрного золота не только Китай, но и американские союзники, в том числе Турция.

Также по теме «Идёт маневрирование»: почему Евросоюз ввёл новые санкции против Ирана Совет ЕС принял решение о расширении санкций против спецслужб Ирана. Поводом стали обвинения со стороны Дании и Нидерландов. В чёрный...

«Отношения США с Турцией только продолжат ухудшаться на этом фоне», — отметил в интервью RT директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Реагируя на действия США, 22 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна отвергает односторонние действия Вашингтона. Ранее Чавушоглу подчёркивал, что Анкара не только не намерена снижать торговое взаимодействие с Ираном, но планирует создать новые инструменты для торговли с это страной, чтобы увеличить объём двусторонней торговли в три раза — до $30 млрд. Об этом, как сообщает Hurriyet Daily News, турецкий министр заявил в ходе встречи со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

По словам Чавушоглу новый механизм может напоминать INSTEX или The Instrument In Support Of Trade Exchanges, который ранее создали Франция, Германия и Великобритания для торговли с Ираном в обход американских санкций. Главная идея — уход от расчёта в долларах, чтобы не попасть под американские ограничительные меры.

Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф

Reuters

© Murad Sezer

«Есть и другие способы обхода санкций, а именно — что-то типа бартера. Это когда при покупке иранской нефти не используется доллар, а в Иран поставляются товары на сумму, эквивалентную доставленной нефти. Таким образом Индия много закупала иранской нефти и будет продолжать это делать», — отметила в разговоре с RT Ирина Фёдорова.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, комментируя решение США по нефтяным санкциям, подчеркнул: Тегеран уже осуществил необходимые контакты со своими зарубежными партнёрами и скоро сообщит о своих будущих действиях. Известно, что сегодня Джавад Зариф провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как информирует сайт российского МИД, главы внешнеполитических ведомств помимо прочих вопросов также обсудили «ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Дальнейшее давление

Как отметила сегодня пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, решение об отмене исключений из иранского нефтяного эмбарго «было принято после внесения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность США уничтожению иранской террористической сети». Данный шаг вызвал осуждение Ирана, России, Турции и Сирии.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции

AFP

Ранее в марте 2019 года США ввели санкции против ряда компаний и граждан Ирана, ОАЭ и Турции, которых обвинили в связях с КСИР. 1 апреля, ссылаясь на заявление высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, Reuters отмечал, что США готовятся в мае текущего года ввести новые санкции против тех областей экономики, которых ранее не касались ограничительные меры.

Как отмечает американское издание Axios, на прошлой неделе на встрече с представителями иранской диаспоры в США Помпео заявил, что Вашингтон не планирует военного вторжения в Иран. По данным источника издания, госсекретарь сообщил, что в соответствии с интересами США «во главе Ирана должна быть группа нереволюционно настроенных руководителей».

«США нацелены на полное удушение экономики Ирана», — отмечает Семён Багдасаров.

По словам Ирины Фёдоровой, перспектива полного нефтяного эмбарго тяжело скажется на положении простых жителей страны. Не исключён дальнейший рост цен на фоне падения курса местной валюты — риала.

Также по теме 40 лет санкций: как Иран сохранил независимую политику после Исламской революции 40 лет назад на политической карте мира возникло новое государство — Исламская Республика Иран. Его появлению предшествовала...

Помимо различных видов санкций, по словам эксперта, «США делают всё, чтобы ухудшить положение Ирана в регионе и обострить противоречия в отношениях со странами, которые могут в определённой степени противостоять Тегерану». В качестве главных кандидатов на эту роль выступают Израиль и государства Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Усиление напряжённости, по словам эксперта также можно рассматривать в качестве своеобразной меры давления на Тегеран.

В свою очередь, востоковед Саид Гафуров заявил в разговоре с RT, что американские санкции будут хоть и «неприятны для Ирана, но «не смертельны».

«Существует миллион путей обхода санкций», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, у США нет серьёзных инструментов влияния на политику Исламской республики, а если власть в Иране и сменится, то исключительно по собственным внутриполитическим причинам, не связанным с давлением Вашингтона.

«Иран — свободная демократическая страна, где всё решат выборы», — заключил политолог.