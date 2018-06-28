«Провал политики умиротворения»: чем Иран готов ответить на давление со стороны США

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил «поставить США на колени». Такое заявление лидер Исламской республики сделал на фоне попыток Вашингтона ввести против Тегерана санкции Совбеза ООН и призывов американцев к другим странам отказаться от закупок иранской нефти. По словам Рухани, Штаты развязывают экономическую войну против Тегерана. Одновременно республика разморозила производство уранового концентрата. Эксперты полагают, что в иранском обществе считают неудачной попытку сближения с Западом. Как ИРИ может ответить на усилившееся давление США, выяснял RT.

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Иран не намерен капитулировать под давлением США. Такое заявление он сделал, комментируя по национальному телевидению непростую экономическую ситуацию в стране. Иранский лидер связал её с политикой Вашингтона.

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — цитирует выступление Рухани РИА Новости.

«Взрывной темперамент»

Днём ранее, как передаёт Associated Press, иранский президент заявил, что Штаты не смогут поставить на колени Иран.

«Мы боремся с Соединёнными Штатами, они хотят развязать экономическую войну», — подчеркнул Рухани.

Как сообщают мировые СМИ, с апреля 2018 года реальный курс иранского риала упал почти в два раза, достигнув почти 90 тыс. риалов за доллар. Для стабилизации национальной валюты в апреле были закрыты обменные пункты, но это не помогло. Западные медиа утверждают, что девальвация привела к массовым протестам. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, встречаясь с представителями судебной власти, призвал бороться с «подрывом экономической безопасности» страны.

Уличный меняла в Иране

Reuters

© Ali Abu Shish

«Большинство иранцев связывает проблемы с неверной кредитно-денежной политикой правительства, — заявил в интервью RT востоковед Саид Гафуров. — Но, то, что там есть демонстрации, показывает лишь, что Иран — демократическая страна, где люди могут открыто выражать своё недовольство».

При этом эксперт признаёт, что дестабилизировать ситуацию в стране пытаются «внешние и внутренние игроки».

«Западные СМИ как всегда всё преувеличивают, зачастую ориентируясь на слухи, — отметил RT эксперт Центра геополитических экспертиз Леонид Савин. — В Иране протесты по горячим социальным аспектам — обычное дело. Специфика иранского народа — взрывной темперамент».

В то же время эксперт подчёркивает, что США не скрывают, что намерены использовать недовольство внутрииранскими проблемами для смены режима в Исламской республике.

«Вашингтон ставит на дестабилизацию, пытается манипулировать протестами через социальные сети», — утверждает политолог.

Внутриполитический аспект

Курс иранской валюты начал резко падать в апреле 2018-го на фоне информации о возможном выходе США из ядерной сделки с Тегераном, подписанной в 2015 году. Тогда Bloomberg называл политическое давление со стороны американцев одним из факторов девальвации риала. 8 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Сразу после этого Минфин США ввёл ограничительные меры против главы иранского Центробанка и ряда компаний, якобы связанных с элитными силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Как отмечает Wall Street Journal, после угроз со стороны Трампа иностранные банки отказываются вести дела с Исламской республикой, опасаясь проблем в отношениях с США.

«Я бы интерпретировал заявление Рухани не как угрозу и даже не как что-то связанное со внешней политикой, а как внутриполитический посыл», — считает Гафуров.

По словам из-за непростой экономической ситуации растёт критика действующего правительства.

Особо политолог отмечает разочарование в политике сближения с Западом, частью которой и было подписание в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий между Ираном, Россией, Китаем, США, Германией, Францией и Великобританией. Иранцы ожидали, что после снятия ограничительных мер произойдёт рост экономического благосостояния, но возвращение США к политике санкций поставило на этих планах крест.

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«Рухани сейчас вынужден демонстрировать решительную волю и непреклонность, признавая провал своей политики умиротворения Запада», — отмечает Гафуров.

Савин считает, что президент скорее всего пытается перехватить риторику аятоллы Хаменеи, который с самого начала скептически относился к сделке с США.

Усиливая давление

США между тем продолжают попытки ввести новые ограничительные меры против Исламской республики на международном уровне.

Так, 27 июня заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Совбез ввести санкции против Тегерана. В этот же день Соединённые Штаты начали постепенно возвращать односторонние санкции, ранее отменённые из-за подписания ядерной сделки, запретив американским фирмам экспортировать в Иран комплектующие для самолётов и торговать иранскими коврами, фисташками и чёрной икрой.

Днём ранее Госдеп проинформировал журналистов, что Вашингтон оказывает давление на своих союзников и такие страны, как Китай и Индия, требуя от них отказаться от импорта до 4 ноября 2018 года главного иранского товара — нефти.

«Индия не признаёт односторонних санкций, только те санкции, которые ввела ООН», — прокомментировал CNN эту новость общий секретарь по международному сотрудничеству в министерстве нефти Индии Санджай Садхир.

Обеспокоены будущими санкциями США и в Токио, и в Сеуле. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимного представителя правительства Южной Кореи, страна сейчас ведёт переговоры с США, чтобы вывести корейских покупателей иранской нефти из-под удара антииранских санкций. То, что такие переговоры проводит и японская сторона, признал 26 июня, выступая перед журналистами, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Иранский танкер близ нефтяного терминала на о. Харк (Персидский залив)

AFP

© Atta Kenare

«Я сомневаюсь, что китайцы согласятся отказаться от покупки иранской нефти. Точно не согласятся южные корейцы. В Индии слишком многое завязано на нефтяные проекты с Ираном», — отметил Гафуров.

По мнению эксперта, Тегеран может договориться и с Россией о перепродаже добытого в Иране «чёрного золота».

«На политику Ирана американские санкции влияния не окажут, — резюмирует Гафуров. — Даже в самые тяжёлые времена иранцы американские санкции обходили».

По мнению Савина, Тегеран будет использовать лоббистские инструменты в самых разных странах, в первую очередь в ЕС.

Иранский ответ

Тегеран требует от стран ЕС, не вышедших вслед за Соединёнными Штатами из ядерной сделки, предоставить до конца июля конкретные предложения по её сохранению на фоне усиления давления США. Ведь хотя на бумаге она и продолжает действовать, американские экстерриториальные санкции могут серьёзно подорвать её дух и свести выгоды Тегерана к нулю.

При этом Тегеран неоднократно подчёркивал, что может вернуться к масштабам обогащения урана, зафиксированным до 2015 года. Так, 27 июня Организация по атомной энергии Ирана заявила, что ранее закрытые мощности по производству сырья для атомных центрифуг в Исфахане возобновили производство уранового концентрата, так называемого «жёлтого кека», используемого в атомной промышленности.

По словам Гафурова, за заявлениями и жестами Тегерана о возобновлении ядерной программы скорее стоит намерение использовать этот вопрос как средство давления в переговорах по будущему СВПД, чем реальные планы начать разработку ядерного оружия, которых так опасаются в США.

«Скорее речь идёт об обогащении урана в мирных целях. Иранцы могли бы получить атомную бомбу, но это слишком дорогое удовольствие, — отмечает эксперт. — Они пугают, показывая, что раз США нарушают СВПД, так и они могут нарушить».

Соглашение по ядерной программе Ирана было подписано в Вене в июле 2015 года

Reuters

© Leonhard Foeger

По мнению Савина, тот факт, что верховный лидер Али Хаменеи неоднократно говорил о возвращении к ядерной программе, делает вероятность выхода Ирана из СВПД весьма высокой. Однако это не будет означать, что Тегеран начнёт строить атомную бомбу.

«По всем издававшимся ранее фетвам (обязательным для исполнения указах Верховного лидера) Исламской республике запрещено иметь ядерное оружие. Это их моральный императив», — утверждает эксперт.

Другим вариантом ответа на американское давление может быть усиление поддержки проиранских формирований на Ближнем Востоке.

«В регионе будет ставка на палестинское движение и шиитскую ось», — отмечает Савин.

Кроме того, по мнению эксперта, Иран может попытаться вдохнуть жизнь в Движение неприсоединения, существующее со времён холодной войны, а также расширить сотрудничество со странами БРИКС и ШОС.