США призвали страны СБ ООН ввести санкции против Ирана
«Мы призываем членов совета присоединиться к нам и ввести санкции, направленные против пагубного поведения Ирана в регионе», — цитирует его РИА Новости.
Коэн добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы «предпринять шаги против угрозы, которую представляет Иран».
Ранее в Китае заявили, что продолжат торговые отношения с Ираном, несмотря на санкции США.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.