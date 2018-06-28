США призвали страны СБ ООН ввести санкции против Ирана

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США призывают страны Совета Безопасности ООН присоединиться к санкциям в отношении Ирана. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

«Мы призываем членов совета присоединиться к нам и ввести санкции, направленные против пагубного поведения Ирана в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Коэн добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы «предпринять шаги против угрозы, которую представляет Иран».

Ранее в Китае заявили, что продолжат торговые отношения с Ираном, несмотря на санкции США.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

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