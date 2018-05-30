Лавров: США вышли из СВПД в расчёте на тотальную конфронтацию с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США рассчитывали организовать тотальную конфронтацию с Ираном посредством выхода из иранской ядерной сделки. Об этом он сказал на «Примаковских чтениях».

Лавров отметил, что «арабская весна» через череду трагических событий обострила проблему оружия массового уничтожения.

«Я имею в виду выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в расчёте на организацию тотальной конфронтации с Тегераном», — сказал Лавров.

Он также напомнил о множестве инсценированных ситуациях с якобы применением химического оружия правительством Сирии в русле линии Запада на смену режима в Дамаске.

Ранее Лавров выразил надежду на то, что решение президента США Дональда Трампа выйти из СВПД не связано с планами атаковать Иран.

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