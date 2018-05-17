«Наши товары в Иране ждут»: что даст странам ЕАЭС зона свободной торговли с Тегераном

В четверг на Астанинском экономическом форуме было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Пока документ распространяется не на все товары и рассчитан на три года. За это время стороны должны решить спорные вопросы и затем заключить долгосрочный договор. По мнению экспертов, иранский рынок «заинтересован во всём, что угодно», а потому создание ЗСТ даёт «исключительные возможности» для бизнеса стран ЕАЭС. О перспективах партнёрства между сообществом государств и Тегераном — в материале RT.

Особые тарифы

Иран стал второй страной, которая заключила договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом. В 2015 году аналогичное соглашение подписали ЕАЭС и Вьетнам.

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Соглашение, заключённое 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума, носит временный характер. Через три года должен быть заключён постоянный договор. За это время стороны согласуют все спорные вопросы. Пока же пошлины на ввоз будут сняты или существенно снижены лишь на часть товаров, производимых в странах ЕАЭС и Иране.

Для стран союза речь идёт в первую очередь о продукции стального проката, электронном и механическом оборудовании, автопроме. На иранской таможне пошлина на эти товары составит от 4% до 10%. Также иранцы снизят тарифы на широкий ассортимент сельхозтоваров и продукции пищевой промышленности (говядина, баранина, сливочное и растительное масло, нут, горох, соевые бобы, кукуруза, ячмень, рис, кондитерские изделия, макароны).

Многие иранские товары будут облагаться нулевой пошлиной. Среди них цитрусовые, финики, фисташки, морепродукты, инжир, дыни и арбузы, соки, а также ковры, лакокрасочные изделия, пластмассы. На иранские яблоки, томаты и огурцы пошлины будут снижены лишь в осенне-зимний период. В дальнейшем, как заявил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, стороны должны «договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли».

Гранд-базар в Тегеране

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Окно возможностей

«Это очень перспективная вещь, — прокомментировал в интервью RT подписание ЗСТ с Ираном востоковед и экономист Саид Гафуров. — Наши товары сейчас в Иране ждут, причём как простые люди, так и иранское правительство, предоставившее нам специальные льготы».

По словам эксперта, поскольку иранский рынок заинтересован «практически во всём, что угодно», договор даёт «исключительные возможности» российскому бизнесу.

«За это нужно хвататься и не допустить, чтобы всё забюрократизировалось», — подчёркивает эксперт.

Российский потребитель, по мнению Гафурова, может быть заинтересован в первую очередь в «изумительных фруктах и овощах», хотя иранцы готовы предоставить широкий спектр продукции.

По мнению экспертов, важную роль в транзите товаров между ЕАЭС и Ираном займёт Армения.

«Армения двумя руками за, у них общая граница», — заявил в беседе с RT профессор РАНХиГС Александр Михайленко.

«Товарам из ЕАЭС сам бог велел поступать туда через армян», — отметил Гафуров.

По словам эксперта, армянская диаспора занимает весьма крепкие позиции в экономической жизни Ирана, что также увеличивает потенциал Еревана.

«Там, где мы не конкурируем, наши товары отлично будут дополнять друг друга, — подчёркивает Михайленко. — В областях же, где ЕАЭС и Иран конкурируют, например в нефтегазовой сфере, появится больше возможностей для согласованных действий. Иран — очень крупный игрок. У него населения больше 80 млн человек и ВВП больше 1 трлн долларов. В ЕАЭС это как несколько Казахстанов».

По мнению Гафурова, выгода для компаний стран ЕАЭС перевесит потери от возможных антииранских санкций США.

«Второго такого окна возможностей не будет», — утверждает экономист.

Интеграция с КНР

Иран — не единственная страна, с которой ЕАЭС 17 мая 2018 года заключил торговое соглашение. В этот же день было объявлено о подписании договора о торгово-экономическом сотрудничестве между союзом и КНР. Как отмечает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, подготовка к заключению соглашения шла два года. Оно не предусматривает отмену или снижение пошлин в двусторонней торговле, так как носит непреференциальный характер. Однако, как отмечают в ЕЭК, «соглашение задаёт высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности».

«С Ираном и Китаем заключены разные соглашения. С китайцами на создание зоны свободной торговли мы не идём, иначе мы всё проиграем, — подчеркнул Михайленко. — Но это очень важно. Наверняка будет единообразие, упрощение торгового регулирования, конкурентных условий».

По словам эксперта, подписание специальных соглашений со странами за пределами ЕАЭС вызвано стремлением увеличить экономический потенциал союза, так как рынок самого ЕАЭС пока невелик.

«На ЕАЭС приходится всего 9% российской внешней торговли, это не так много, чтобы был значительный экономический эффект», — подчёркивает Михайленко.

По мнению политолога, чтобы сам союз развивался в интересах России и других держав, есть несколько путей. Из них основной — расширение самого ЕАЭС.

Перспективы расширения

По словам Михайленко, наиболее вероятные кандидаты на присоединение к ЕАЭС в будущем — это Таджикистан и Узбекистан, а также Молдавия, которая получила на состоявшемся в Сочи 14 мая 2018 года саммите лидеров союза статус наблюдателя в организации. Эксперт уверен, что членство в ЕАЭС было бы выгодно и для Азербайджана, однако камнем преткновения является вопрос разрешения карабахского конфликта с Арменией.

Заседание ЕАЭС 14 мая 2018 года

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Другое направление развития — создание зон свободной торговли с заинтересованными странами и интеграционными объединениями.

«Есть интеграционные объединения, такие как ЕС, АСЕАН, Меркосур, ЕАЭС, а есть новый регионализм, открытый регионализм — там страны не стараются выйти на вторую, третью ступеньку экономического союза, а остаются на начальном этапе. И там стараются сотрудничать лишь по вопросам, которые их устраивают», — говорит Михайленко.

Среди стран, которые инициировали переговоры о создании зон свободной торговли с ЕАЭС, — Индия, Египет, Сербия, Монголия, Таиланд и Сингапур. Заинтересованность проявляли Пакистан, Тунис, Чили, Венгрия, Израиль, Перу, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Южная Корея и Новая Зеландия. На саммите АСЕАН в Маниле в ноябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и этим интеграционным объединением стран Юго-Восточной Азии.

«Много кто рвётся: и Сирия, и Турция, например. Проблем с желающими сотрудничать нет», — утверждает Саид Гафуров.

Александр Михайленко, в свою очередь, отмечает, что экономическое сотрудничество такого рода способствует политическому и военно-техническому сближению стран.