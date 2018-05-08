«Приоритет — союзнические отношения с Россией»: президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении оппозиционного лидера Никола Пашиняна премьер-министром. Он был избран главой правительства на заседании парламента 8 мая. За оппозиционера проголосовали 59 депутатов при необходимых 53. Российский лидер Владимир Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность, выразив надежду на дальнейшее укрепление союзнических отношений между Москвой и Ереваном.

Национальное собрание Армении 8 мая проголосовало за назначение оппозиционного лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны во втором туре выборов. Он был выдвинут партиями «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн».

Кандидатуру Пашиняна одобрили 59 депутатов при необходимых 53, против выступили 42. Его также поддержали ряд членов правящей республиканской партии Армении (РПА).

Президент страны Армен Саркисян уже подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Новый глава правительства, выступая на специальном заседании парламента, заявил, что будет придерживаться ранее обозначенной политической программы.

Политический курс Пашиняна

Так, он заявил, что стратегические союзнические отношения с Россией останутся приоритетом Армении.

«Союзнические стратегические отношения с Россией останутся нашим приоритетом. Наши отношения должны строиться на основах дружбы, равноправия, готовности решать вопросы. Военное сотрудничество с Россией — важный фактор обеспечения безопасности Армении», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян, 8 мая 2018 года

При этом политик также заявил о намерении выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с ЕС, США, Ираном, Грузией и Китаем. Он подтвердил, что Армения останется в составе ЕАЭС и ОДКБ, работая над повышением эффективности членства страны в этих организациях.

Избранный премьер также подчеркнул готовность вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.

«Готов вести переговоры с руководством Азербайджана вокруг урегулирования карабахского конфликта. Но в то же время хочу отметить, что переговоры не могут быть эффективными, пока в них не участвует одна из сторон конфликта», — сказал Пашинян.

Он убеждён, что победа революции в республике открывает новые возможности перед Нагорным Карабахом. По его словам, это «приведёт к де-юре признанию реализации права Арцаха на самоопределение».

Что касается внутренней политики, новый глава правительства пообещал развивать высокие технологии, сельское хозяйство и туризм, а также работать над становлением военно-промышленного комплекса. Кроме того, Пашинян подчеркнул, что после избрания не станет проводить «кадровую чистку».

«Мы надеемся на усилия тех профессионалов, которые уже работают в правительственных органах страны. Для нас не имеют значения их политические взгляды или партийная принадлежность», — заявил новый глава правительства.

Президент России Владимир Путин уже направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю его вступления в должность премьер-министра Армении.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнёрского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в телеграмме главы российского государства.

© Алексей Никольский / РИА Новости

К поздравлениям присоединился и исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев.

«Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересами России и Армении», — говорится в поздравлении Медведева.

На площади Республики в центре Еревана тысячи сторонников Пашиняна с радостью и ликованием восприняли новости об избрании оппозиционного лидера главой правительства. Когда новый премьер прибыл на площадь, толпа встретила его овациями и радостными криками.

Reuters

Перспективы российско-армянских отношений

Старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков считает, что Армении выгодно сохранять с Россией стратегическое партнёрство.

«Тот геополитический расклад, который существует в регионе, не оставляет Армении никаких других вариантов, кроме как сохранение хороших стратегических отношений с Россией. Все разговоры о том, что Пашинян — антироссийский политик, придерживающийся других союзнических отношений, не более чем попытка его противников разыграть эту карту», — сказал эксперт в беседе с RT.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев сомневается, что с приходом к власти в Армении Пашиняна двусторонние отношения сильно изменятся.

«Как известно, в российско-армянских отношениях на протяжении последних 25 лет была создана достаточно серьёзная институциональная база, заключены десятки и сотни соглашений и договоров, которые так или иначе действуют и являются выгодными как для Российской Федерации, так и для Республики Армения. Кроме того, действуют различные экономические механизмы. И, как мы знаем, российские предприниматели являются важным источником инвестиций в армянскую экономику. Я думаю, что, с учётом всех этих факторов, какое-либо кардинальное изменение российско-армянских отношений на данный момент практически невозможно», — считает он.

Также по теме «У страны 8 мая будет премьер-министр»: правящая партия Армении может поддержать кандидатуру Пашиняна Правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов...

Напомним, второй тур голосования был организован после неудавшейся попытки выбрать премьер-министра Армении на выборах 1 мая.

Тогда за единственного кандидата — Никола Пашиняна — проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против кандидатуры оппозиционера выступили депутаты правящей Республиканской партии Армении, имеющей большинство в парламенте.

Пашиняна выдвинула оппозиционная парламентская фракция «Елк» («Исход»). Другие политические объединения не предложили своих кандидатур.

Оппозиционный политик с 13 апреля возглавлял акции протеста по всей Армении. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна.