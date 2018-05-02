«У страны 8 мая будет премьер-министр»: правящая партия Армении может поддержать кандидатуру Пашиняна

Правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов парламента. Об этом заявил глава фракции Ваграм Багдасарян. Это означает, что занять должность главы правительства может лидер оппозиции Никол Пашинян. Он уже заявил о своём намерении баллотироваться повторно от трёх фракций — «Елк», блока «Царукян» и «Дашнакцутюн», которые обеспечат необходимую треть голосов.

Правящая Республиканская партия Армении намерена проголосовать во втором туре выборов 8 мая за того кандидата на пост премьер-министра, который получит поддержку как минимум трети депутатов парламента. Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Армения восьмого мая получит премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента», — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Политик также призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле. Оппозиционный лидер Никол Пашинян, который ранее уже выдвигался на пост премьера, заявил, что его выдвинут повторно три фракции.

«Завтра, с вашего разрешения, я выдвинусь кандидатом в премьер-министры Армении. Свои подписи под документом о выдвижении поставят депутаты от фракций «Елк», «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Республиканская партия Армении заявила, что поддержит кандидатуру, выдвинутую третью депутатов», — сказал Пашинян.

Это означает, подчеркнул он, что вопрос избрания кандидата в премьер-министры Армении практически решён.

Политик отметил, что в четверг, 3 мая, должен заняться этими вопросами, и призвал не проводить акций протеста в Ереване и других областях страны.

Никол Пашинян

Reuters

Протестные акции

В среду в Ереване сторонники оппозиционного лидера Пашиняна вышли на акцию протеста после того, как их кандидат не смог набрать необходимое количество голосов на выборах премьер-министра страны. Протестующие заблокировали движение транспорта, перекрыли основные улицы и дорогу к аэропорту Звартноц.

В результате было фактически прекращено автомобильное движение, также перестал работать метрополитен. Протестующие заблокировали входы в несколько министерств. Во втором по величине городе Армении — Гюмри демонстранты заблокировали мэрию, требуя от градоначальника присоединиться к протестам.

Аналогичные акции прошли и в других регионах страны.

1 мая Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером единственного кандидата — лидера оппозиции Никола Пашиняна. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против кандидатуры Пашиняна выступили депутаты правящей Республиканской партии Армении, имеющей большинство в парламенте.

Согласно законодательству, если премьер-министр не избирается на специальном заседании парламента, то через семь дней проводятся новые выборы премьера. Кандидатов на этот пост может выдвигать как минимум треть от 105 депутатов парламента Армении. При этом если премьер не избирается и во второй раз, то Нацсобрание Армении распускается и назначаются новые парламентские выборы, которые должны пройти в течение 30—45 дней.

Второй тур выборов премьер-министра Армении был назначен на 8 мая. Об этом сообщил спикер Национального собрания (НС) Ара Баблоян.

Протестующие перекрыли дорогу в Ереване

Reuters

Программа Пашиняна

В своём программном выступлении перед членами Нацсобрания 1 мая Никол Пашинян рассказал, какого курса будет придерживаться Армения в случае его избрания.

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По его словам, Россия останется стратегическим союзником Армении, но в то же время Ереван продолжит сотрудничество с Соединёнными Штатами, Евросоюзом, Ираном и Грузией, а также будет стремиться углубить отношения с Китаем.

Он заверил собравшихся, что после смены власти страна не выйдет из Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности.

По мнению оппозиционера, Армения нуждается в увеличении военных расходов в связи с ситуацией, сложившейся в регионе.

При этом, говоря о проблеме карабахского урегулирования, он выразил мнение, что реального прогресса в переговорном процессе можно добиться после того, как азербайджанская сторона направит мировому сообществу «чёткий посыл», свидетельствующий о намерении уважать международное право и придерживаться его норм.

Пашинян был единственным кандидатом на пост главы кабмина — его выдвинула оппозиционная парламентская фракция «Елк» («Исход»). Другие политические объединения не предложили своих кандидатур. Оппозиционер с 13 апреля возглавлял акции протеста по всей Армении. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна.