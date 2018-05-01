Парламент не смог избрать премьер-министра Армении
Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министром единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, за него отдали голоса 45 депутатов при необходимых 53.
Отмечается, что против Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.
Ранее сообщалось, что Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера Армении.
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