Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении

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Лидером оппозиционного движения Никол Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от парламентской фракции «Елк».
Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена фракции Арарата Мирзояна.

«Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)», — сказал Мирзоян.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении отказывается от выдвижения кандидата на пост премьера страны, однако примет участие в парламентских выборах.

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