Правящая партия Армении не станет выдвигать кандидата на пост премьера

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Правящая Республиканская партия Армении отказывается от выдвижения кандидата на пост премьера страны, однако примет участие в парламентских выборах. Об этом заявил член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

«Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», — цитирует Шармазанова РИА Новости.

По его словам, этот шаг объясняется стремлением партии избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Между тем он заявил, что Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих парламентских выборах.

«Мы, конечно, будем участвовать в парламентских выборах. РПА — это состоявшаяся, сильная, консервативная партия», — пояснил Шармазанов.

Ранее президент Армении Армен Саркисян провёл встречи с экс-премьером Сержем Саргсяном и лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном.

Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая.

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