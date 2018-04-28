Правящая партия Армении не станет выдвигать кандидата на пост премьера
«Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», — цитирует Шармазанова РИА Новости.
По его словам, этот шаг объясняется стремлением партии избежать конфронтации и дестабилизации страны.
Между тем он заявил, что Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих парламентских выборах.
«Мы, конечно, будем участвовать в парламентских выборах. РПА — это состоявшаяся, сильная, консервативная партия», — пояснил Шармазанов.
Ранее президент Армении Армен Саркисян провёл встречи с экс-премьером Сержем Саргсяном и лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном.
Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая.