Президент Армении провёл встречи с экс-премьером и лидером оппозиционного движения
- РИА Новости
- © Асатур Есаянц
«Президент Саркисян 26 апреля встретился с лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном. После этой встречи он продолжает внутриполитические дискуссии для решения внутриполитического кризиса», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Саркисян встретился с председателем и заместителем правящей Республиканской партии Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном.
«Встречи носят конструктивный характер. Президент надеется, что совместными усилиями можно будет найти взаимоприемлемое решение», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Никол Пашинян заявил, что провёл встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.