Президент Армении провёл встречи с экс-премьером и лидером оппозиционного движения

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречи с председателем правящей партии, бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном и лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Президент Саркисян 26 апреля встретился с лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном. После этой встречи он продолжает внутриполитические дискуссии для решения внутриполитического кризиса», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Саркисян встретился с председателем и заместителем правящей Республиканской партии Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном.

«Встречи носят конструктивный характер. Президент надеется, что совместными усилиями можно будет найти взаимоприемлемое решение», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Никол Пашинян заявил, что провёл встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.