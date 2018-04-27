Лидер оппозиции заявил, что провёл встречу с президентом Армении

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что провёл встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером я встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили ситуацию в Армении и возможные пути её урегулирования», — написал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Пашинян пригласил врио премьер-министра Карена Карапетяна на переговоры 27 апреля.