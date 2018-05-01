«Он нас не убедил»: парламент Армении отклонил кандидатуру лидера оппозиции Пашиняна на пост премьера

Лидер оппозиции Никол Пашинян не смог набрать необходимого количества голосов в парламенте Армении для того, чтобы занять пост премьер-министра. Причиной стал отказ правящей Республиканской партии поддержать его кандидатуру несмотря на то, что соперников у Пашиняна не было. В ответ на это оппозиционер призвал население страны начать тотальную забастовку и блокировать все автомобильные и железные дороги, а также аэропорты.

Парламент Армении отклонил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа.

Против кандидатуры Пашиняна выступили депутаты правящей Республиканской партии Армении, имеющей большинство в парламенте. Законодательство Армении предполагает назначение нового голосования, если депутаты не смогли избрать главу правительства.

Пашиняна выдвинула его оппозиционная парламентская фракция «Ёлк», он был единственным кандидатом на пост премьера. Однако глава правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян на заседании парламента заявил, что его фракция проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьера страны.

«Господин Пашинян нас не убедил. Мы будем голосовать против кандидатуры Пашиняна, пытаясь пресечь ту негативную волну, которая быстро захлестнёт нашу страну», — сказал он.

Оппозиционный политик заявил, что правящая партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя.

«Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас ещё есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени», — отметил Пашинян.

Он также обратился к своим сторонникам, призвав их начать «тотальную забастовку», блокировать автомобильные и железные дороги, а также аэропорты.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — сказал оппозиционер на многотысячном митинге в Ереване.

Между тем партия «Ёлк» может вновь выдвинуть кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Повторное голосование должно состояться 8 мая.«С нашими коллегами из остальных фракций мы обсудим вопрос выдвижения Никола Пашиняна», — передаёт Интерфакс слова члена фракции «Ёлк» Мане Тандилян.

Программа Пашиняна

В своём программном выступлении перед членами Нацсобрания Никол Пашинян рассказал, какого курса будет придерживаться Армения в случае его избрания.

Так, по его словам, Россия остаётся стратегическим союзником Армении, но в то же время Ереван продолжит сотрудничество с Соединёнными Штатами, Евросоюзом, Ираном и Грузией, а также будет стремиться углубить отношения с Китаем.

Он отметил, что народ Армении не требует изменений во внешней политике, заверив собравшихся, что после смены власти страна не выйдет из Евразийского экономического союза и из Организации договора о коллективной безопасности.

«Это исходит из логики общенародного движения, в результате которого к власти пришёл народ. И народ, требовавший в течение этого движения изменения организации внутренней жизни в сфере справедливости, законности, защиты прав, социального обеспечения, не потребовал и не требует никаких изменений во внешней политике. И мы обязаны считаться с этим посылом народа», — подчеркнул Пашинян.

Вместе с тем, по мнению оппозиционера, Армения нуждается в увеличении военных расходов в связи с ситуацией, сложившейся в регионе.

«Военные расходы в Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений», — подчеркнул Пашинян.

При этом, говоря о проблеме карабахского урегулирования, он выразил мнение, что реального прогресса в переговорном процессе можно добиться после того, как азербайджанская сторона направит мировому сообществу «чёткий посыл», свидетельствующий о намерении уважать международное право и придерживаться его норм.

«Это переговоры ради переговоров, а не ради урегулирования. И пока нет атмосферы урегулирования, то и урегулирования быть не может, — отметил Пашинян. — И пока угроза применения силы не исключена, мы должны собрать свои силы для защиты от агрессии».

В ходе выступления в парламенте Пашинян также обвинил второго и третьего президентов Армении (Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна) в оказании давления на депутатов с целью срыва выборов главы правительства.

«Мы создали условия для достойного ухода Саргсяна и руководства Республиканской партии, но нашу терпимость восприняли как слабость. Согласно поступающим к нам сведениям, Серж Саргсян и Роберт Кочарян начали оказывать давление на депутатов, чтобы сорвать голосование», — заявил оппозиционер, подчеркнув, что подобные действия тщетны.

Reuters

В знак протеста

В ходе внеочередного собрания парламента его председатель Ара Баблоян на десять минут покинул зал заседаний в знак протеста против высказывания Пашиняна о правах детей.

«Я сделаю то, чему научился у вас: на десять минут покину зал заседаний в знак протеста на ваше высказывание о правах детей. Потом международные организации, занимающиеся правами детей, объяснят вам, в чём ошибка. И если вы собираетесь стать премьер-министром страны, не повторяйте таких слов», — цитирует Баблояна «Арменпресс».

Такую бурную реакцию политика вызвало мнение оппозиционера касательно активного участия несовершеннолетних в протестном движении.

«Одним из самых сильных слоёв нашего движения я считаю детей. И участие школьников — это залог того, что все обещания будут выполнены», — заявил Пашинян.

«У детей по Конституции есть права, которые я и реализовал. Хочу обратить ваше внимание, что ни одного ребёнка мы никуда силой не уводили. Они — граждане, которые имеют и реализуют конституционное право на принятие решений», — добавил он.

Усомнился в том, что лидер оппозиции может занять пост премьер-министра, и вице-спикер Нацсобрания Эдуард Шармазанов. В ходе своего выступления он заявил, что парламент выбирает не «всенародного трибуна», а главу исполнительной власти, который должен отличаться предсказуемостью и чёткой политической идеологией.

«Быть предсказуемым — значит быть твёрдым и последовательным в решениях. В случае вашего избрания — кто будет первым вице-премьером, вице-премьерами, министром обороны, министром финансов, главой полиции, службы безопасности. Кто? Ответа нет», — заявил Шармазанов.

По его словам, всего несколько месяцев назад Пашинян и его фракция требовали покинуть ЕАЭС, однако сегодня оппозиционеры заявляют, что ситуация изменилась.

«Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные речи, ласкающие слух народа», — добавил парламентарий.

Ход заседания Национального собрания в прямом эфире транслировали на больших экранах, установленных на площади Республики, где собрались тысячи человек в ожидании итогов голосования по кандидатуре премьер-министра.

Пашинян был единственным кандидатом на пост главы кабмина — его выдвинула оппозиционная парламентская фракция «Ёлк» («Исход»). Другие политические объединения не предложили своих кандидатур. Спикер парламента Ара Баблоян перед началом внеочередного заседания Народного собрания назвал такую ситуацию беспрецедентной и призвал стороны к сдержанности при обсуждении.

Reuters

Выборы в Армении

Пашинян с 13 апреля возглавлял акции протеста по всей Армении. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна.

Для избрания нового премьер-министра Армении требовалось простое большинство голосов парламентариев. Таким образом при 105 членах Нацсобрания, как минимум 53 депутата должны были проголосовать за кандидатуру Пашиняна для одобрения его кандидатуры. На заседании во вторник, 1 мая, зарегистрировались 102 из 105 депутатов.

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Накануне свою поддержку оппозиционному кандидату выразили блок «Царукян» (31 депутат), партия «Ёлк» (9) и вышедшая из правящей коалиции партия «Дашнакцутюн» (7). То есть Пашиняну требовались голоса ещё по меньшей мере шести депутатов правящей Республиканской партии Армении (в том случае если все остальные парламентарии примут участие в голосовании).

Позднее в ходе заседания член фракции «Дашнакцутюн» Агван Варданян заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна, несмотря на решение партии. Парламентарий добавил, что он готов сдать свой депутатский мандат, если потребуется.

«Я не могу взять на себя личную ответственность и голосовать за кандидатуру господина Пашиняна. В противном случае я нарушу своё конституционное право голосовать с совестью и убеждениями. Честно говоря, это даже не выборы, мне оставили два варианта: голосовать за Никола или за Пашиняна. Я не буду голосовать», — заявил Варданян.

Руководство фракции «Дашнакцутюн» уже потребовало от Варданяна досрочно сложить свои полномочия.

Согласно законодательству, если премьер-министр не избирается на специальном заседании парламента, то через семь дней проводятся новые выборы премьера. Кандидатов на этот пост может выдвигать как минимум треть от 105 депутатов парламента Армении, передаёт Интерфакс. При этом если премьер не избирается и во второй раз, то Нацсобрание Армении распускается и назначаются новые парламентские выборы, которые должны пройти в течение 30—45 дней.