«Я выполняю ваше требование»: Саргсян покинул пост премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушёл в отставку спустя неделю после вступления в должность. По словам политика, он выполнил требование протестного движения. Оппозиция выступала против назначения Саргсяна, поскольку именно он, будучи президентом, инициировал переход к парламентской системе. Врио главы правительства стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян. О ходе политического противостояния в Армении — в материале RT.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава кабмина покинул занимаемую должность спустя неделю после того, как был избран парламентом на этот пост. Врио главы правительства назначен первый вице-премьер страны Карен Карапетян.

В распространённом пресс-службой правительства заявлении Саргсян обратился ко всем гражданам Армении, в том числе к тем, кто проводит акции протеста.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер протестующих. — RT) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не моё. Я покидаю должность премьер-министра и главы Армении», — заявил Саргсян.

Обращение политика адресовано всем гражданам Армении, включая участников протеста, солдат, офицеров, его однопартийцев и всех других политических деятелей республики.

«Уличное движение выступает против моего пребывания на посту. Я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и толерантности всем нам. Благодарю вас», — добавил Саргсян.

Напомним, массовые народные протесты спровоцировало назначение Саргсяна, который в 2008-2018 гг. занимал должность президента Армении, премьер-министром страны. Это связано с тем, что в 2015 году политик изменил конституцию Армении, инициировав переход от президентской к парламентской республике, который должен был произойти по окончании его второго срока.

Тогда, однако, Саргсян заявил, что не намерен впоследствии претендовать ни на президентское, ни на премьерское кресло, а реформа нацелена на то, чтобы сделать Армению демократичнее и свободнее.

Однако после окончания второго президентского срока в начале апреля 2018 года Саргсян был выдвинут на пост главы кабмина, после чего в стране начались протестные выступления. Их возглавил глава оппозиционной партии «Гражданский договор» и один из лидеров партийного альянса «Елк», депутат парламента Армении Никол Пашинян.

После избрания Саргсяна на пост главы кабинета министров 17 апреля Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале «бархатной революции».

«По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале «бархатной революции», — заявил оппозиционный политик.

Пашинян пригрозил «парализовать системы госуправления» Армении, а затем сформировать альтернативные звенья управления страной. При этом он подчеркнул, что демонстранты должны исключить насильственные действия.

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На протяжении нескольких дней силовики задерживали десятки участников многотысячных демонстраций в Ереване, некоторых из которых затем отпускали.

В субботу, 21 апреля, Саргсян выразил глубокую обеспокоенность разворачивающимися в стране внутриполитическими процессами и призвал Пашиняна «незамедлительно сесть за стол политического диалога и переговоров».

Вечером того же дня с лидером оппозиции встретились Саргсян и новый президент Армении Армен Саркисян. Однако в ходе переговоров с Пашиняном премьер-министр покинул встречу, обвинив оппозицию в шантаже государства.

«Политическая сила, получившая на выборах 7—8%, не имеет права говорить от имени народа... То, что вы предлагаете, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — заявил Саргсян.

Ещё в субботу были задержаны двое лидеров протестного движения — Армен Григорян и Давид Санасарян. В воскресенье, 22 апреля, силовики задержали Никола Пашиняна, а также депутатов Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. После столкновений демонстрантов с полицией были госпитализированы несколько человек.

Позднее президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. По его словам, «висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки».

«Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом», — заявил Саркисян.

© KAREN MINASYAN / AFP

В Евросоюзе выразили озабоченность неудачными переговорами Саргсяна и Пашиняна и призвали власти республики отпустить всех демонстрантов, задержанных в ходе митингов в Ереване. В свою очередь, в Кремле назвали исключительно внутренним делом Армении происходящие в стране события, отметив, что в Москве пристально наблюдают за происходящим в Ереване.

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭС. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на задержание лидеров протестного движения в понедельник, 23 апреля, протесты возобновились с новой силой. При этом стало известно, что к демонстрантам присоединилась группа военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении. Их участие в митинге осудили в Минобороны республики и пообещали принять меры в отношении самовольно оставивших части.

Около 15:00 по местному времени (14:00 мск) из СИЗО был освобождён лидер протестного движения Никол Пашинян, а также депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — заявил Пашинян.

Он также пообещал провести вечером «победный митинг» своих сторонников. По сообщению РИА Новости, собравшиеся в центре Еревана граждане привествуют отставку Сержа Саргсяна с поста премьер-министра республики.