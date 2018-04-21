СНБ Армении сообщила о предотвращении терактов в стране

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В Армении задержаны шесть человек, которые планировали устроить взрывы на территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе Службы национальной безопасности (СНБ).
СНБ Армении сообщила о предотвращении терактов в стране
  • Reuters
  • © Karo Sahakyan

Сотрудники СНБ задержали двоих организаторов преступного сообщества, а также четверых предполагаемых соучастников.

«По предварительным данным, связанные с Жирайром Сефиляном (осуждённый оппозиционер. — RT) и группой «Сасна црер» двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100—150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники планировали устроить теракты, в частности, на площади Свободы в Ереване и в торговом центре «Далма Гарден молл».

«Сотрудники СНБ провели 19 обысков в квартирах и машинах отдельных лиц, в результате которых были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств», — подчеркнули в СНБ Армении.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал к диалогу оппозицию страны.

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