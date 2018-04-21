Саргсян призвал к диалогу оппозицию Армении

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Премьер-министр Армении Серж Саргсян сделал заявление в связи с протестными акциями, которые проходят в Ереване в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Я глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами. Чтобы избежать необратимых потерь, я призываю депутата Национального собрания Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно», — говорится в заявлении.

Он отметил, что власти страны всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции, однако последствия происходящих процессов непредсказуемы.

Ранее в ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность.

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