В ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность

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Делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС призвали власти и оппозицию страны к сдержанности и ответственности. Соответствующее заявление было распространено в связи с продолжающимися в Армении акциями протеста.

В ЕС отметили, что внимательно следят за событиями в Ереване.

В заявлении говорится, что, согласно закону, граждане Армении имеют право на проведение мирных собраний. 

«Госорганы имеют обязательство обеспечить общественный порядок и безопасность посредством справедливого и соразмерного применения закона. Важно, чтобы стороны продолжили проявлять сдержанность и ответственность», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook делегации ЕС в Армении. 

Отмечается, что в Брюсселе готовы «продолжить сотрудничество с госорганами и гражданским обществом Армении с целью содействия реализации в республике демократических и экономических реформ». 

Ранее стало известно, что полиция доставила в отделения 84 участника акции протеста в Ереване.

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