Путин заявил, что ЕАЭС надо усилить развитие интеграционных процессов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо интенсифицировать развитие интеграционных процессов, в том числе в атомной сфере.
Путин заявил, что ЕАЭС надо усилить развитие интеграционных процессов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт», — сказал он.

Он указал на то, что было бы полезно уделять больше внимания сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, в образовании и по линии межрегиональных и приграничных связей.

Ранее сообщалось, что Путин на полях саммита ЕАЭС в Сочи встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

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