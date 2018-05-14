Путин заявил, что ЕАЭС надо усилить развитие интеграционных процессов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо интенсифицировать развитие интеграционных процессов, в том числе в атомной сфере.

«Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт», — сказал он.

Он указал на то, что было бы полезно уделять больше внимания сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, в образовании и по линии межрегиональных и приграничных связей.

Ранее сообщалось, что Путин на полях саммита ЕАЭС в Сочи встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.