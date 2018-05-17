Условный сигнал: как отказ Евросоюза от доллара при расчёте за иранскую нефть отразится на американской валюте

Евросоюз планирует отказаться от доллара США при покупке иранской нефти и осуществлять все платежи в евро. Эксперты считают, что столь радикальный ответ на выход Штатов из ядерной сделки может минимизировать эффект от американских санкций против Ирана, а также принести выгоду странам ЕС. Более того, аналитики полагают, что подобная мера способна стать фундаментальным шагом на пути к началу глобальному отказу от доллара. Как действия Европы могут пошатнуть позиции резервной валюты мира — в материале RT.

Страны ЕС намерены отказаться от доллара в пользу евро при оплате нефтяных поставок из Ирана, сообщает РИА Новости 16 мая.

Ещё накануне вечером представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое решение стало ответной реакцией Евросоюза и исламской республики на выход Соединённых Штатов из СВПД.

Любопытно, что 18 апреля правительство Ирана утвердило переход с доллара на евро при расчётах в международных транзакциях. Решение распространяется на все министерства, организации, компании и государственные ведомства страны. Кроме того, госучреждения теперь обязаны использовать европейскую валюту при составлении финансовой статистики и отчётов.

По оценке старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, переход в расчётах от доллара к евро является сглаживающим фактором в условиях новых санкций со стороны США. Как пояснил RT старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, подобный «дружеский жест» показывает Европе, что Иран рассматривает её в качестве основного партнёра и совершенно не желает сотрудничать с Соединёнными Штатами.

Напомним, СВПД предполагает отказ Ирана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны Соединённых Штатов, Евросоюза и Совбеза ООН. В 2015 году документ одобрили Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из договора. По словам американского президента, это соглашение было «надуманным», а обещания Ирана — «лживыми».

Впрочем, по мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, проблемы иранской экономики лежат совершенно в другой плоскости и не зависят от выбора валюты расчётов за продаваемое энергосырьё. Сегодня на поставки нефти в ЕС приходится лишь 3,8% от общего объёма экспорта исламской республики. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

В стратегическом отношении использование собственной валюты в международных транзакциях является крайне выгодным для Европы, считает генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

«Одним из преимуществ является увеличение экономической автономии при отсутствии необходимости фактически финансировать США путём совершения сделок в долларах. Это было бы очень выгодно и в других областях международных экономических транзакций, связанных с энергетикой», — подчеркнул в разговоре с RT д'Амброзио.

В качестве примера эксперт приводит возможность перехода расчётов в евро в рамках проекта «Северный поток — 2». Таким образом, подключение России к ЕС с целью поставок природного газа стало бы более контролируемым, особенно учитывая, что Европа всерьёз заинтересована в диверсификации своего энергоснабжения.

Эксперты подчёркивают, что на сегодняшний день европейская валюта занимает второе место в мире по объёмам резервирования. Поэтому неудивительно, что на фоне разговоров о необходимости дедолларизации мировой экономики, ставка делается именно на евро. В то же время намерение Евросоюза пока может не оказать значительного влияния на позиции евровалюты и доллара на глобальном рынке.

«Во-первых, оборот евро между ЕС и Ираном пока невелик, поэтому не в состоянии пошатнуть позиции доллара. Во-вторых, стоимость нефти всё равно будет определяться в долларах. Максимум, что может произойти — это ухудшение отношений между США и Евросоюзом», — отметил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

В пользу национальных валют

Возможное исключение американской валюты из экономических отношений ЕС и Ирана стало уже далеко не первым актом дедолларизации в мире за последнее время. Так, в конце апреля 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отказаться от доллара при двусторонних расчётах республики с некоторыми странами, а 26 марта Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях (вместо традиционных расчётов в долларах).

В сентябре 2017 года банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах. Как ранее объяснил RT руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая, использование нацвалют в расчётах и кредитах в странах БРИКС — это стратегия развития организации по части дедолларизации экономик, которая приведёт к созданию схемы новых резервных валют.

«Мы видим сигналы, что глобальный баланс экономической власти смещается на Восток. Такая ситуация создаёт условия, фактически подрывающие то, что казалось неизменной структурой мировой экономики. Последствия для США очень трудно оценить, весьма вероятно, что они будут довольно тяжёлыми, но, несомненно, тренд на дедолларизацию мировой экономики уже стартовал», — утверждает д'Амброзио.

Как отмечает Вадим Меркулов, политика Дональда Трампа является драйвером к постепенному отказу от транзакций в долларах среди некоторых стран. Так, например, протекционистские действия США защищают национальные интересы, но при этом оказывают пагубное влияние на международных партнёров государства.

По оценке аналитика, при сохранении сложившихся условий, дедолларизация глобальной экономики может занять более девяти лет.

Энергетическое решение

Эксперты полагают, что смещение американской нацвалюты с лидирующих позиций в рынке энергоресурсов может стать ключевым достижением на пути к глобальной дедолларизации. В то же время, сделать это будет довольно непросто, поскольку большинству государств гораздо удобнее торговать нефтью в одной валюте. Об этом в интервью RT рассказал директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

«Поскольку доллар утрачивает позиции основной валюты в международных расчётах, будут, конечно, продолжаться попытки номинировать котировки и в других валютах. Китай, например, стремится торговать нефтью за юани, и если валюта КНР станет реально свободно конвертируемой, то значительная часть торговли сырьём будет рассчитываться за юани, так как Китай — крупнейший мировой импортёр нефти», — отметил Суверов.

Роберто д'Амброзио уверен, что запуск торгов нефтяными фьючерсами в юанях вывел вопрос о мировой дедолларизации на новый уровень. Более того, учитывая размеры экономики страны, эксперт считает, что долгосрочный эффект от этого действия пока ещё всерьёз недооценён.

«Если постепенно будет осуществлён переход к другим валютам в транзакциях с нефтью, это может оказать давление на стоимость доллара США. Реакция, которую мы можем наблюдать в краткосрочной перспективе с ростом курса американской валюты, не отражает возможности такого развития событий, поэтому многие считают подобный исход маловероятным», — отметил д'Амброзио.

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На сегодняшний день доллар демонстрирует рекордный рост с начала года к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY находится вблизи отметки в 93,3 пункта — впервые с декабря 2017 года.

Кроме того, сегодня целый ряд факторов пока ещё свидетельствует против глобальной дедолларизации. По словам Михаила Алтынова, за последние три года доля американской валюты в расчётах в мировой торговле и в мировых международных резервах возросла, доля евро упала, а на юань приходится лишь несколько процентов.

«В среднесрочной перспективе я не ожидаю сильного ослабление доллара. Однако в долгосрочной перспективе, если тренд продолжится, то в течение 7—9 лет мы сможем увидеть переток сделок в юань и евро, что укрепит эти валюты по отношению к доллару», — заключил Вадим Меркулов.