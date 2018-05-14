Союзные вопросы: что будут обсуждать участники саммита ЕАЭС

14 мая в Сочи стартует саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нём примут участие лидеры РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также Молдавии, которая не входит в организацию. В первую очередь участники саммита обсудят углубление взаимного сотрудничества, а также расширение кооперации ЕАЭС с внешними рынками — Ираном, КНР, Турцией, Израилем и Сингапуром. Важными пунктами политической повестки эксперты называют двусторонние переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко и новым премьером Армении Николом Пашиняном.

В понедельник, 14 мая, в Сочи стартует саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии будут обсуждать вопросы, связанные с торговлей, энергетикой, экономикой и медициной.

Также президент РФ Владимир Путин проведёт первые после инаугурации встречи с зарубежными коллегами. В центре внимания СМИ — переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступившим в должность 8 мая.

«Это первая в текущем году встреча глав государств—членов ЕврАзЭС и в общем-то первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание», — рассказал журналистам исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания в Кремле

Reuters

Расширение сотрудничества

Опрошенные RT эксперты считают, что созданный в 2014 году ЕАЭС зарекомендовал себя весьма перспективным институтом, в котором Россия выступает как центр притяжения для стран постсоветского пространства. За минувшие четыре года государствам-участникам организации удалось серьёзно продвинуться в создании единого рынка.

«Участники ЕАЭС привели в норму законодательную базу и таможенные процедуры. Была решена масса транспортно-логистических вопросов, урегулированы правовые и социальные проблемы в сфере трудовой миграции. Намечены направления сотрудничества в производстве и машиностроении», — рассказала RT сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Елена Кузьмина.

К примеру, одним из результатов совместных усилий стал Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, вступивший в силу 1 января 2018 года.

18 января этого года российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва относится к ЕАЭС как к важнейшему региональному интеграционному объединению.

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«За три года существования Союз доказал свою состоятельность и эффективность. Увеличиваются показатели внутреннего товарооборота и объёмы внешней торговли. Поступательно укрепляются позиции наших поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается структура экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой добавленной стоимостью», — отметил Путин.

В январе-феврале объём взаимной торговли ЕАЭС вырос до $8,6 млрд, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основные драйверы роста — машиностроение (+29,7% или $345,1 млн,), минеральные ресурсы (+11,4% или $281,6 млн), металлургия (+15,7% или $150,5 млн) и химическая промышленность (+16,7% или $137,1 млн).

В ближайшие годы участники ЕАЭС намерены заметно усилить сотрудничество в сфере цифровой экономики и производственной кооперации. В частности, об этом свидетельствуют результаты октябрьской встречи глав правительств в Ереване.

«Стоит ожидать создания кооперационных цепочек и совместных предприятий. Несомненно, это позитивный шаг. Однако темпы интеграции существенно ограничивает неконкурентоспособность отдельных предприятий. Ещё одно препятствие — это опасения властей стран-членов ЕАЭС потерять национальный рынок и часть суверенитета. Я думаю, эти вопросы тоже будут подниматься на саммите», — отметила Кузьмина.

Ряд экспертов констатирует, что на текущий момент ЕАЭС находится на уровне таможенного союза.

«В объединении пока отсутствует полная свобода перемещения товаров и капитала. Основные противоречия сводятся к тому, что наши партнёры рассчитывают получить максимально благоприятные условия на российском рынке, но не спешат открывать для Москвы собственные», — пояснил RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Новые участники

Как сообщил ранее журналистам Юрий Ушаков, с большой вероятностью в ходе саммита Молдавия получит статус наблюдателя при ЕАЭС. Соответствующее положительное решение Евразийская экономическая комиссия приняла в апреле прошлого года.

«Нам крайне важно развивать в первую очередь экономическое сотрудничество для создания рабочих мест в стране, которую из-за затяжного кризиса и безработицы за годы независимости покинула почти треть населения. А спрос на продукцию нашей главной отрасли — сельского хозяйства, как подтверждают статистические данные, отмечается на территории стран ЕАЭС», — заявил президент Молдавии Игорь Додон в комментарии агентству ТАСС.

Расширение интеграционных связей с внешними партнёрами — одно из стратегических направлений евразийского союза. Например, в мае 2015 года участники ЕАЭС подписали соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом. Ожидается, что на сочинском саммите аналогичный документ будет подписан и с Ираном.

«На фоне выхода США из ядерной сделки тема Ирана будет основной. Известно, что Путин встретится в Сочи с гендиректором МАГАТЭ. В то же время без внимания не останутся договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и соглашения по формированию ЗСТ с Израилем, Турцией и Сингапуром», — подчеркнул Суздальцев.

Елена Кузьмина полагает, что на саммите будет обязательно затронута тема внешнего давления на страны СНГ, которая беспокоит прежде всего руководство РФ. По её словам, западные государства прилагают все усилия к тому, чтобы затормозить темпы экономической интеграции на постсоветском пространстве.

Новый премьер

Помимо экономической повестки, участники саммита, разумеется, обсудят и политические вопросы. Здесь политологи особенно выделяют переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко и Николом Пашиняном.

Эксперт НИУ ВШЭ Дмитрий Болкунец полагает, что на встрече президентов РФ и Белоруссии в первую очередь будет обсуждаться ситуация с поставками молочной продукции, а также вопрос предоставления Минску нового займа.

«Эта первая встреча Лукашенко и Путина в этом году. Белорусский руководитель планирует обсудить в Сочи вопрос «торговых войн», в первую очередь вопросов поставки молочной продукции. Второй вопрос — получение новых кредитов на погашение старых. В этом году Белоруссия должна будет выплатить РФ около $1,5 млрд по кредитам и процентам», — отметил Болкунец в беседе с RT.

Комментируя грядущие переговоры Путина и Пашиняна, Андрей Суздальцев отметил, что новый премьер попытается скорректировать политику Армении по отношению к ЕАЭС. При этом эксперт исключает вероятность пересмотра союзнических отношений между Москвой и Ереваном в экономической и военной сферах.

«Для нового премьера Армении поездка в Сочи будет дебютом на международной арене. На мой взгляд, Пашинян прекрасно осознаёт, какую колоссальную роль играет Россия в экономике и безопасности Армении», — заключил Суздальцев.