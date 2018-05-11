Лукашенко обсудит с Путиным в Сочи проблемные вопросы
«Ожидается также встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
По завершении мероприятий в Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан, где встретится с президентом Эмомали Рахмоном.
9 мая Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным «буквально на днях».