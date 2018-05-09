Лукашенко намерен встретиться с Путиным «буквально на днях»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели.
Лукашенко намерен встретиться с Путиным «буквально на днях»
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он отметил, что договорённость о встрече между лидерами двух стран уже достигнута.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии навсегда сохранят правду о Великой Отечественной войне.

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