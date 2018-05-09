Лукашенко заявил, что в Белоруссии навсегда сохранят правду о Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днём Победы, отметив, что белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне, передаёт пресс-служба белорусского главы государства.

Лукашенко отметил, что День Победы пронизан сильными эмоциями и чувствами — «горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнёта, осознанием хрупкости мира и ответственности за него».

«Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надёжная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания», — говорится в заявлении белорусского лидера.

Он выразил благодарность ветеранам и пожелал «крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на долгие мирные годы».

«Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — отметил президент Белоруссии.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил президентов стран бывшего СССР с Днём Победы.

Кроме того, телеканал «360» передавал, что в Подмосковье запускают акцию памяти «Автобус Победы».