В Подмосковье запускают акцию памяти «Автобус Победы»

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В Московской области запускают акцию памяти «Автобус Победы», сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУП «Мострансавто».

Автобусы, которые курсируют в различных городах региона, получат на время акции имена работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Подвижной состав будет оформлен в праздничном стиле. На бортах разместят краткую информацию о героях, в честь которых названы транспортные средства.

Как заявил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, уже в первые месяцы сражений сотрудники автоколоннами уезжали на фронт — многие не вернулись, большинство были удостоены высоких наград.

«Наша задача — не забыть их подвиг и передать память о героях новому поколению», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится «Трамвай Победы» в честь 9 Мая.

Также Nation News сообщало, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в День Победы.

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