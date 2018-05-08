Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с Днём Победы

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Российский президент Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Грузии и Украины с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с Днём Победы
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе Кремля, Путин обратился к президентам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и к гражданам Грузии и Украины.

«В поздравительных посланиях президента России подчёркивается, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении.

Путин отметил важность передачи молодому поколению «неискажённой правды о событиях» войны, указав на то, что долг нынешних поколений заключается в недопущении «повторения трагических событий прошлого».

Президент России выразил уверенность, что традиции дружбы и взаимовыручки, которые были закалены в годы войны «останутся надёжной основой для развития отношений между» странами.

Глава государства передал слова благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, а также пожелал им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Ранее проведённый опрос показал, что более половины российских граждан 9 мая намерены принять участие в праздничных торжествах.

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