Опрос: более половины россиян планируют принять участие в торжествах 9 Мая

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Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины опрошенных россиян 9 мая планируют участвовать в праздничных торжествах.

Как сообщает РИА Новости, по данным социологов, в последние годы значимость Дня Победы в обществе значительно выросла. День Победы в рейтинге оказался на первом месте, опередив Новый год, который считают важным 60% респондентов.

«Принять участие в праздничных торжествах, посвящённых Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян», — свидетельствуют данные опроса.

В 2017 году опрос показал, что акцию «Бессмертный полк» положительно оценивают 96% граждан России, четверть россиян уже принимали в ней участие.

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