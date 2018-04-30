«Де-факто соглашение уже действует»: как сообщения о «базах США в Казахстане» повлияют на переговоры о статусе Каспия

Казахстан будет предоставлять Соединённым Штатам коммерческие услуги грузового транзита для снабжения миссии НАТО в Афганистане в рамках международных усилий по стабилизации в регионе. Как отмечают в Астане, на Каспии американский флот не появится — сообщения СМИ о «военных кораблях США» дипломаты назвали фейком. Присутствие Соединённых Штатов в море исключено, поскольку это противоречит договорённостям государств «каспийского клуба». При этом пока статус водоёма окончательно не согласован. В 2018 году пять прикаспийских стран — Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран и Казахстан — намерены подписать итоговую конвенцию. Какие правовые тонкости будут в ней учтены, разбирался RT.

В рамках международных усилий по стабилизации в Афганистане Астана подписала с Вашингтоном протокол о внесении изменений в двустороннее казахстанско-американское соглашение, заключённое в 2010 году.

Позднее в ряде СМИ появилась информация, что казахстанские порты на Каспийском море «будут открыты для кораблей ВМС США», а в акватории появятся «американские базы». Однако в посольстве Казахстана в России опровергли эти сообщения. Дипломаты подчеркнули, что речь идёт лишь о коммерческом грузовом транзите.

«В целом речь идёт об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана. Как известно, ранее Российская Федерация заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов (под которыми понимается специальная техника без вооружений). Таким образом, просим считать вышеназванные публикации в российских СМИ и интернет-ресурсах безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей», — говорится в сообщении пресс-службы посольства Казахстана в России.

Слухи о появлении в регионе флота США эксперты считают явным преувеличением — Каспий не имеет прямого сообщения с внешними морями. На фоне заметного охлаждения отношений с Исламабадом Вашингтон вынужден искать альтернативные маршруты для снабжения афганской группировки.

Отношения американской стороны с Москвой также находятся на низком уровне — в 2015 году Россия прекратила транзит грузов НАТО и США через свою территорию, а 19 апреля 2018 года стало известно об отказе российской авиакомпании «Волга-Днепр» от дальнейшего сотрудничества с Североатлантическим альянсом по перевозке военных грузов.

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Теперь основной путь в Афганистан пролегает для американских грузов из Азербайджана через Каспийское море, казахстанские порты и Узбекистан.

Напомним, в 2017 году лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана условились, что на Каспии могут находится вооружённые силы только прикаспийских государств.

«Вряд ли можно говорить, что Казахстан нарушает договорённость о недопущении на Каспий третьих стран, ведь транзит будет осуществляться не американскими, а местными судами, — пояснил в интервью RT директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Это также никак не угрожает российской безопасности. Просто многие наблюдатели в России полагали, что Казахстан последует нашему примеру и прекратит оказывать транзитные услуги США, однако Астана приняла другое решение. Но это вполне укладывается в рамки многовекторной концепции казахстанской политики, которая закреплена в их конституции. В принципе, это не противоречит союзническим обязательствам».

По мнению эксперта, организация транзита американских грузов через Каспий не отразится на переговорах региональных государств по правовому статусу региона.

Каспийский пирог

С 1920 по 1991 год Каспийское море находилось под контролем Ирана и СССР. Между странами действовали двусторонние соглашения. Однако после распада Советского Союза появились новые прикаспийские страны — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В 1992 году Тегеран предложил основать Организацию регионального сотрудничества прикаспийских государств. С тех пор дискуссия о разделе сфер влияния на Каспии продолжается. И хотя были достигнуты промежуточные соглашения, итоговую конвенцию странам только предстоит выработать.

Фундаментальную роль в этом процессе играет вопрос, чем является Каспий, — морем или озером. В первом случае большинство противоречий решались бы автоматически, так как на водоём распространялось бы действие международных морских конвенций.

Однако согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года морем может считаться только тот водоём, который имеет прямое сообщение с Мировым океаном. Соответственно, отрезанный от океана Каспий следует признать озером, считают юристы.

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В этом случае раздел акватории должен проходить по соглашению между прибрежными государствами. Вопросы использования ресурсов такого водоёма все прилегающие страны также должны решать на консенсусной основе.

Позиция России по статусу Каспия сводится к ряду положений. Так, Москва считает, что до принятия конвенции прикаспийским государствам следует руководствоваться договорами, подписанными СССР и Ираном в 1921 и 1940 годах. В обоих документах зафиксирован принцип «общей воды», под которым подразумевается сохранение свободы судоходства и рыболовства за пределами 10-мильной прибрежной зоны. Кроме того, документами запрещается появление на Каспии кораблей третьих стран, не входящих в «каспийский клуб».

Однако вопросы недропользования, экологии и сохранения биологического разнообразия в этих документах не затрагиваются. Работа над новой нормативно-правовой базой растянулась на десятилетия.

Следует отметить, что по многим вопросам Астана, Баку и Ашхабад солидарны с Москвой. Они полагают, что каспийское дно следует разделить на сектора по модифицированной срединной линии. Акватория при этом останется в свободном пользовании. Под модифицированной линией в этом случае подразумевается раздел не столько территорий, сколько перспективных нефтегазовых месторождений, чтобы интересы всех участников были учтены пропорционально протяжённости их береговой линии. Спорные же месторождения в рамках этой концепции предлагается делить поровну.

При реализации этого плана Россия получит контроль примерно над 19% каспийского дна, Азербайджан — около 20%, Казахстан — 29%. В наименее выгодном положении могут оказаться Иран и Туркмения — по 14% и 17% дна соответственно. Этот вариант не очень устраивал Тегеран — ещё в 90-е годы иранская сторона выдвинула своё предложение поделить дно Каспия на пять равных частей.

Лидеры государств — участников IV Каспийского саммита 29 сентября 2014 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Напомним, что с 1991 года состоялось четыре Каспийских саммита — в 2002 году глав стран «каспийского клуба» принимал Ашхабад, в 2007 году — Тегеран, в 2010-м мероприятие проходило в Баку, а в 2014-м — в Астрахани.

По итогам четвёртого саммита стороны подписали три соглашения — о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря, о совместном предупреждении и ликвидации ЧС, а также о сохранении водных и биологических ресурсов Каспия.

Кроме того, главы государств приняли политическое заявление, где говорилось, что национальный приоритет стран на Каспийском море будет распространяться на 15 морских миль от береговой линии, а на протяжённости 10 миль от берега каждая из стран обладает исключительным правом рыбной ловли. Стороны договорились не менять принцип общего пользования большей частью акватории, а также не допускать появления на Каспии флота третьих стран.

В декабре 2017 года в Москву прибыли с визитами главы МИД прикаспийских государств. По итогам переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о завершении работы над текстом будущей конвенции.

Сергей Лавров

© МИД России/Flickr

«Мы предметно обсудили вопросы текущей повестки дня на Каспии, особое внимание уделили Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр сообщил, что документ будет подписан в 2018 году, на V Каспийском саммите — на этот раз мероприятие примет Казахстан.

Как рассказал впоследствии министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, саммит намечен на вторую половину 2018 года.

В порядке компромисса

Параллельно были возобновлены двусторонние переговоры между Туркменией и Азербайджаном по спорному месторождению нефти Кяпаз (Сердар) на Каспии. Напомним, страны начиная с 90-х годов не могут прийти к соглашению о его разделе. В 2001 году переговоры фактически провалились, что привело к резкому дипломатическому охлаждению в отношениях Баку и Ашхабада. В феврале 2018-го стороны провели первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества в энергетической сфере.

«На заседании стороны отметили, что договорённости по статусу Каспия, достигнутые в конце 2017 года в Москве, отвечают интересам Азербайджана и Туркменистана. В связи с этим делегации обсудили вопросы раздела дна Каспия», — сообщили в азербайджанском МИД.

Нефтяные платформы в Каспийском море

Reuters

© David Mdzinarishvili

По мнению экспертов, сложившаяся в последние годы ситуация позволяет государствам региона спокойно прийти к итоговой конвенции о правовом статусе Каспия.

«Скорее всего, условия будущей каспийской конвенции уже подготовлены и документ будет подписан без проблем. Вряд ли возникнут какие-то противоречия — уровень разногласий между, к примеру, Астаной и Москвой сильно преувеличивается СМИ, а в действительности на межгосударственном уровне недовольства нет. То же по большому счёту справедливо и для других прикаспийских государств», — отметил Журавлёв.

Похожей точки зрения придерживается руководитель сектора Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова. Как она пояснила в интервью RT, былые разногласия между прикаспийскими странами сегодня сглажены. В частности, Тегеран уже не настаивает на своём прежнем плане раздела каспийского дна и готов к компромиссам.

«Хотя прежде Каспий принадлежал Ирану и СССР, деления поровну всё равно не было, на долю Ирана приходились всё те же 13—14%, что он получит при секторальном разграничении. Но сейчас для Ирана каспийская проблема не так важна, ключевой для него задачей является сохранение ядерной сделки. Это не значит, что иранская сторона поступится своими интересами, но она в большей степени готова к компромиссу», — подчеркнула эксперт.

Ситуация позволяет заключать различные межгосударственные соглашения, которые вполне удовлетворяют их участников. Самая важная договорённость — о неприсутствии на Каспии третьих стран — всё равно уже была достигнута, а в настоящий момент, считает Мамедова, прикаспийские страны просто решают спорные вопросы в двустороннем формате.

«Например, Туркмения договаривается с Ираном о разработке тех месторождений, которые прежде считались спорными. Также разрешены экономические противоречия между Азербайджаном и Ираном. С каждым годом разрешение проблем продвигается всё дальше, и это действительно создаёт все предпосылки к тому, что общее соглашение о правовом статусе Каспия будет скоро подписано. Де-факто это соглашение уже действует, речь идёт скорее о закреплении действующего порядка», — подвела итог Нина Мамедова.