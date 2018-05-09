Лукашенко заявил, что братская политика Белоруссии в отношении России не изменится

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске заявил, что страна продолжит братскую политику в отношении России и настроена на углубление сотрудничества.
Лукашенко заявил, что братская политика Белоруссии в отношении России не изменится
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Наша политика в отношении России не изменится. Вы её знаете, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, мы не собираемся ссориться с ними», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он отметил, что Минск готов углублять сотрудничество.

«Мы за кооперацию в экономике, единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий — молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища», — пояснил белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным «буквально на днях».

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