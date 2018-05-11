Дипломатический поворот: почему «проевропейский» премьер Молдавии заявил о необходимости восстановить отношения с РФ

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о необходимости улучшить отношения с Россией. По словам главы молдавского правительства, проводившего ранее недружественный курс в отношении Москвы, при правильном подходе можно наладить двусторонний диалог. Политик также подчеркнул, что Кишинёв не будет выступать за объединение страны с Румынией. RT выяснял, чем вызван дипломатический поворот Филипа в сторону восточного соседа.

«Хороший потенциал»

По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, у его страны существует хороший потенциал для восстановления отношений с Россией.

«Политические течения, в том числе и в Кишинёве, привели, к сожалению, к блокировке отношений с Российской Федерацией. Мы прагматично смотрим на вещи и понимаем важность рынка России и СНГ. Я полагаю, что наш правильный подход к отношениям с Россией приведёт к улучшению экономических отношений», — цитирует РИА Новости сделанное Филипом заявление.

Молдавский премьер озвучил его в парламенте, представляя годовой отчёт работы своего кабинета.

В настоящее время отношения Молдавии и России переживают не лучшие времена. Выступающий за улучшение отношений с Москвой президент Игорь Додон фактически лишён реальных рычагов власти. Зато правительство во главе с членом Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка Павлом Филипом традиционно заявляет об ориентации на вступление страны в Европейский союз. Одним из последних недружественных шагов по отношению к России стал закон о запрете на вещание российских телеканалов, принятый в декабре 2017 года. Кроме того, Молдавия выслала двух российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей в апреле 2018 года.

Павел Филип

© Christian Hartmann / Reuters

Традиционно молдавское правительство, опирающееся на «проевропейскую» коалицию в парламенте, сформированную в 2014 году, выступает за вывод из Приднестровья российских миротворцев, активно взаимодействует с НАТО, несмотря на нейтральный статус страны, и даже выступает за привлечение функционеров ЕС к формированию новой правящей коалиции после намеченных на ноябрь 2018 года парламентских выборов.

Политический ход

«Это предвыборная риторика, — прокомментировал в беседе с RT заявление Филипа эксперт Изборского клуба Молдавии Владимир Букарский. — 20 мая выборы мэра Кишинёва, это стратегический пост перед парламентскими выборами. Проправительственный кандидат Сильвия Раду заинтересована в привлечении на свою сторону левого электората — традиционного электората социалистов».

По мнению эксперта, и в дальнейшем перед парламентскими выборами правящая Демократическая партия, которая, по опросам общественного мнения, пока не проходит в парламент, может использовать дружественную риторику в отношении России для привлечения избирателей.

«Демократическая партия претендует на значительную часть левого электората на севере и юге страны, — подчёркивает эксперт. — Но с другой стороны, они не могут заходить слишком далеко — им важно привлечь на свою сторону и правый, прозападный электорат в центре страны».

По словам ведущего научного сотрудника РИСИ Александра Шевченко, в политических шагах Филипа «наблюдаются зигзагообразные движения».

«То он начинает говорить, что из Приднестровья надо вывести контингент российских миротворцев, то — что надо искать пути взаимопонимания с Россией, то опять возвращается к тематике экономической блокады Приднестровья», — отметил Шевченко.

По мнению эксперта, молдавский премьер понимает, что всё время давить в одном направлении — в направлении прессинга Приднестровья и вывода российских миротворцев — не в интересах Молдавии.

«Мы ведь умеем отвечать, и они это хорошо знают. Мы можем свернуть их экспорт, наложить эмбарго на какие-то виды товаров. Можем ужесточить политику в отношении гастарбайтеров. Филип это понимает и следует политике «и нашим, и вашим», — подчёркивает Шевченко.

Выборы покажут

По мнению экспертов, несмотря на заявления о необходимости улучшить отношения с Россией, политический курс молдавского правительства кардинально не изменится.

«Ждать полноценного разворота в сторону России как минимум до парламентских выборов, которые состоятся в конце года, не стоит. От президента можно ждать шагов в сторону России, но не от правительства», — полагает Шевченко.

Так, в ходе своего сегодняшнего выступления Павел Филип назвал курс на вступление Кишинёва в ЕС «необратимым». Аналитики отмечают, что рост товарооборота с Россией, о котором рапортовал как о своей заслуге премьер, на самом деле связан с внешнеполитической активностью президента страны Игоря Додона.

Президент Молдавии Игорь Додон

© Kremlin Pool/Global Look Press

«Молдавия президентская давно развернулась в сторону России, получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и неоднократно показывала своё лояльное отношение к нашей стране, — считает Шевченко. — Парламентские выборы покажут, какого курса будет придерживаться страна в отношении России».

Оставить на будущее

Ещё одно важное заявление Павла Филипа касалось невозможности объединения Молдавии с Румынией. Об этом он накануне заявил в интервью британской газете The Guardian.

«Слишком много говорили об объединении, идентичности, языке, но я хочу посвятить себя конкретному развитию страны, — подчеркнул молдавский премьер. — Все эти сентиментальные проблемы нужно оставить до лучших времён».

2018 год, в марте — апреле которого отмечалось столетие вхождения территории нынешней Республики Молдовы в состав Румынии, был отмечен акциями сторонников объединения — унионистов в обеих странах.

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В частности, более 200 молдавских населённых пунктов приняли к этому времени декларации об объединении под главенством Бухареста.

Однако, по мнению экспертов, в отказе правительства открыто поддержать эти призывы нет ничего сенсационного. ЕС отрицательно относится ко всяким идеям объединения Молдавии с Румынией, поскольку это нарушает незыблемость границ в Европе. Да и власть нынешние молдавские лидеры терять не хотят.

«Молдаване даже на уровне правительства хотят видеть себя суверенным государством, которые суверенным образом будут добиваться вхождения в ЕС, — добавляет Шевченко. — Кроме того, высшие чины Кишинёва в Румынии стали бы обычными клерками, их к высокой власти не подпустят».

По словам Букарского, официальная позиция Кишинёва — «в Брюссель, минуя Бухарест».

«Власти Молдавии понимают, что в случае объединения с Румынией они лишатся всего, как лишились всего те представители «Сфатул Цэрий», которые проголосовали за предыдущий «аншлюс» в 1918 году», — подытожил эксперт.