Премьер Молдавии выразил желание восстановить отношения с Россией

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип высказался за восстановление отношений с Россией после ряда антироссийских шагов молдавского парламента в 2017 году.
Премьер Молдавии выразил желание восстановить отношения с Россией
  • Reuters

«Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой», — приводит ТАСС слова Филипа.

Он добавил, что правительство «прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ».

Ранее премьер Молдавии заявил, что считает невыгодным выход страны из состава СНГ.

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