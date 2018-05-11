Премьер Молдавии выразил желание восстановить отношения с Россией

Премьер-министр Молдавии Павел Филип высказался за восстановление отношений с Россией после ряда антироссийских шагов молдавского парламента в 2017 году.

Reuters

«Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой», — приводит ТАСС слова Филипа. Он добавил, что правительство «прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ». Ранее премьер Молдавии заявил, что считает невыгодным выход страны из состава СНГ.