Премьер Молдавии выразил желание восстановить отношения с Россией
Премьер-министр Молдавии Павел Филип высказался за восстановление отношений с Россией после ряда антироссийских шагов молдавского парламента в 2017 году.
- Reuters
«Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой», — приводит ТАСС слова Филипа.
Он добавил, что правительство «прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ».
Ранее премьер Молдавии заявил, что считает невыгодным выход страны из состава СНГ.
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