Премьер Молдавии считает невыгодным выход страны из состава СНГ

Премьер-министр Молдавии Павел Филип считает, что выход из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) невыгоден для страны.

Об этом он заявил в эфире телеканала М1.

«Считаю, что на сегодняшний момент СНГ — это не только Россия. У нас хорошие отношения. На этой платформе у нас есть Соглашение о свободной торговле и многие другие возможности, которые у нас имеются с другими членами СНГ. Поэтому анализ, который мне представили коллеги из Министерства экономики, показал, что выход из СНГ невыгоден для Молдавии», — цитирует его Realitatea.

Филип также добавил, что желает выстраивать с Россией хорошие взаимоотношения. По его словам, в позапрошлом году молдавская и российская стороны сделали ряд шагов к сближению.

«С Россией хотим хороших отношений. И мы предприняли для этого много усилий. К примеру, 2016 год был очень хорошим, тогда были разблокированы многие проблемы — у нас были встречи с высшим руководством», — сказал он.

Ранее депутаты от оппозиционной Либеральной партии зарегистрировали в парламенте Молдавии законопроект о выходе страны из СНГ.

В декабре заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» просьбу Кишинёва сделать скидку на российский газ.