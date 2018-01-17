Либералы зарегистрировали в парламенте Молдавии инициативу о выходе страны из СНГ

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Депутаты от оппозиционной Либеральной партии зарегистрировали в парламенте Молдавии законопроект о выходе страны из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, предлагается «денонсировать соглашение о создании СНГ», но в дальнейшем продвигать взаимовыгодные экономические отношения с государствами — членами содружества.

Инициативу подписали пятеро депутатов.

Ранее сообщалось, что в Молдавии утвердили закон о запрете новостных программ из России.

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