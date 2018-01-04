Додон выступил за перезагрузку отношений России и Молдавии на всех уровнях

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку перезагрузки отношений между Москвой и Кишинёвом на всех уровнях.

Он отметил, что перезагрузка отношений между странами позволит снизить возникшую в прошлом году напряжённость, передаёт ТАСС. 

«Я сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряжённость, возникшую между нашими странами в прошлом году», — сказал Додон.

При этом президент добавил, что обсуждал этот вопрос в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, выразив надежду на то, что представители МИД России в скором времени посетят Молдавию для обсуждения конкретных шагов в заданном направлении.

Ранее Додон обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10—15%.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Молдавия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119