Додон выступил за перезагрузку отношений России и Молдавии на всех уровнях

Президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку перезагрузки отношений между Москвой и Кишинёвом на всех уровнях.

Он отметил, что перезагрузка отношений между странами позволит снизить возникшую в прошлом году напряжённость, передаёт ТАСС.

«Я сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряжённость, возникшую между нашими странами в прошлом году», — сказал Додон.

При этом президент добавил, что обсуждал этот вопрос в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, выразив надежду на то, что представители МИД России в скором времени посетят Молдавию для обсуждения конкретных шагов в заданном направлении.

Ранее Додон обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10—15%.