Политолог оценил решение КС Молдавии о назначении членов кабмина в обход президента

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал постановление Конституционного суда Молдавии дать полномочия председателю парламента или премьер-министру страны назначать членов правительства.

«Само по себе это решение не является неожиданностью, перелома не будет. Совершенно понятно, что Конституционный суд Молдавии является просто инструментом в руках нынешней власти. И что он постоянно вмешивается — уже нормальная в Молдавии практика. Это всё на грани легитимности. Но происходящее в Молдавии никакой не сюрприз, всё совершенно логично — Додон ожидал такого решения и, естественно, указы не подпишет», — заявил он.

По словам эксперта, исход конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством должны определить парламентские выборы.

«Я вижу дальнейшее развитие событий так: отношения между президентом и правительственной властью будут ухудшаться в течение всего года. Но завершение в нынешней стадии политической ситуации обязательно произойдёт в той или иной степени к парламентским выборам, которые должны состояться осенью», — добавил Брутер.

Ранее Конституционный суд Молдавии дал полномочия спикеру парламента или премьеру назначать членов кабмина.

21 декабря Додон отказался утверждать кандидатуры членов правительства, которые были предложены премьер-министром Павлом Филипом. Он также заявил, что не одобрит кандидатуры новых министров даже под угрозой отставки.