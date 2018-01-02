Конституционный суд Молдавии дал полномочия спикеру парламента или премьеру назначить членов кабмина

Конституционный суд Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства.

«В соответствии со ст. 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и. о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — цитирует РИА Новости члена КС Игоря Доля.

Ранее группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд, так как президент страны Игорь Додон отказался утвердить новых министров.

21 декабря Додон отказался утверждать кандидатуры членов правительства, которые были предложены премьер-министром Павлом Филипом. Он также заявил, что не одобрит кандидатуры новых министров даже под угрозой отставки.