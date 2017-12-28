Молдавские депутаты обратились в суд из-за отказа президента утвердить министров

Группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд, так как ранее президент страны Игорь Додон отказался утвердить новых министров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Сырбу.

«Попросили КС помочь выйти из тупика, который спровоцировал своим отказом президент, дважды отказавшийся утвердить новых членов правительства», — указал он.

Как отметил Сырбу, ожидается, что судья применит тот же сценарий, который был с министром обороны, и определит, кто возьмёт на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета.

Ранее Додон отказался утверждать кандидатуры членов правительства, предложенные премьер-министром Павлом Филипом. Позднее он повторно отклонил их кандидатуры на министерские должности.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил НСН, что внутримолдавские проблемы, связанные с конкуренцией Додона и Филипа, являются основной причиной высылки российских дипломатов из Молдавии.