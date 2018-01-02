Додон раскритиковал решение КС Молдавии назначить министров в обход главы государства
«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — написал Додон в Facebook.
По его словам, положительная сторона этой ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан.
Додон также подчеркнул, что «принял решение не уступать».
«Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — пояснил он.
Ранее КС Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства.