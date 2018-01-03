Эксперт прокомментировал ситуацию в Молдавии

Ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии временно приостановить полномочия президента Игоря Додона, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Очевидно, что это решение обострит и так очень острые взаимоотношения между президентом, парламентом и правительством данной восточноевропейской страны. Впрочем, этого и следовало ожидать», — заявил эксперт.

По его словам, действия со стороны исполнительной власти Молдавии рассчитаны на то, что у Додона сдадут нервы и он предпримет какие-то поспешные политические шаги, которые могут быть использованы для запуска процедуры его полноценного отстранения от должности.

Как полагает эксперт, всё это усугубляет внутриполитическую обстановку в стране и делает ситуацию там крайне накалённой в канун главных государственных выборов.

«Но здесь необходимо иметь в виду, что все эти действия проевропейских сил в конечном счёте работают против них и ослабляют их позиции в стране», — отметил Шевченко.

Ранее полковник в отставке Александр Жилин отметил в беседе с ФАН, что объявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии — это удар прежде всего по президенту страны Игорю Додону.